Auricchio usa verba de obras de enchentes para pagar servidores

A Câmara de São Caetano aprovou nesta sexta-feira (22), em primeira e segunda votações, projeto de lei do prefeito José Auricchio Júnior (PSD) que remaneja R$ 77,3 milhões do orçamento da Prefeitura, incluindo R$ 44,8 milhões originalmente destinados a obras de combate a enchentes, para o pagamento de salários, 13º e precatórios. Apesar das críticas dos vereadores de oposição, a proposta foi aprovada por unanimidade na Casa.

A proposta abre créditos adicionais suplementares para Prefeitura, USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Câmara e Fundação das Artes. No texto, o atual chefe do Executivo alega “necessidade de alteração em um ato de respeito à natureza econômica, jurídica e política da despesa pública”. “Em síntese, a propositura requer a alteração, a partir da anulação de dotações existentes e suplementação de recursos, para as despesas obrigatórias referentes à folha de pagamento e precatórios, ou seja, já estabelecidos no instrumento original”, explica o documento. A peça enviada ao Legislativo aponta que serão remanejados R$ 77.364.092,95 do orçamento empenhados em outras áreas.

Destes, constam três itens na lista com foco em “obras e instalações” nos valores de R$ 39.847.419,18, R$ 10.000 e R$ 5 milhões, totalizando R$ 44.857.419,18, rubricas originalmente destinadas para intervenções urbanas, parte delas ligadas ao Prodesa (Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável), financiado por um empréstimo internacional e com cotação em dólares. Entre as obras, figura a construção do piscinão no antigo campo de futebol do Clube Fundação, às margens do Rio Tamanduateí (leia matéria abaixo).

Na prática, isso significa que o recurso alocado originalmente para obras de drenagem foi redirecionado para categorias como: vencimentos e vantagens fixas para pessoal civil, obrigações patronais, auxílio-alimentação e auxílio-transporte, e sentenças judiciais relacionadas a precatórios.

Esse remanejamento, autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é justificado pela administração municipal como uma medida para ajustar as contas no final do exercício financeiro. No entanto, o uso de recursos de um empréstimo internacional para cobrir despesas de folha de pagamento foi amplamente criticado por vereadores de oposição, que apontaram falhas de planejamento da gestão Auricchio.

Para Edison Parra (Podemos), o remanejamento aprovado não tem precedentes. “Nunca vi um movimento de dinheiro como esse. Ele está pegando recursos de um empréstimo internacional para obras e usando para pagar salários. Isso mostra como essa gestão foi ruim, gastou o dinheiro em obras desnecessárias e não deixou dinheiro reservado para o pagamento de salário e 13º.”

Bruna Biondi (Psol) criticou a falta de planejamento. “Quando a gente vê que o prefeito precisa mandar não só um projeto para tirar dinheiro daqui e colocar lá para pagamento de folha dos nossos servidores e, mais que isso, que está usando um empréstimo relacionado a obras de saneamento, a gente vai ao cúmulo do que pode ser essa palhaçada”, afirmou. “Eu não estou dizendo que a gente deve votar contra o projeto. A gente pode votar favoravelmente e mandar uma carta para o Auricchio, dizendo: ‘Votamos favoravelmente a sua incompetência’”, completou.

Por outro lado, Gilberto Costa (Progressistas), líder de governo, defendeu a ação como prática comum na administração pública. “É normal fazer remanejamentos para cumprir obrigações patronais, como salários e 13º. A oposição apenas cumpre seu papel de criticar”, lamentou.

O presidente da Câmara, Pio Mielo (PSD), também saiu em defesa do projeto enviado pelo prefeito. “É uma prática legal, constitucional e permitida. É uma ação política necessária. Há remanejamentos no final de governo. O que estamos fazendo aqui hoje é dar um voto de confiança. Estamos garantindo que a folha de novembro e dezembro, além do 13°, serão pagos. É claro que, ao tirar dinheiro de um lado e colocar no outro, há obrigação de, no futuro próximo, devolver e readequar para que a gente tenha soluções”, apontou.

Projeto para mitigar cheias demora 13 anos