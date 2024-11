Próximas atrações: Trilhas históricas. V encontro dos memorialistas. A verticalização de São Paulo. Férias do repórter.

“Não há muros nem cercas em torno do tempo que passou. Posso crer que Santo André, aos poucos, renasceu, se renovou. E no arraial ramalhense vivem os sábios, poetas inteligentes. Filhos da terra ou apenas residentes. Mas que amam como se fossem nascidos no solo andreense”.

Do poema “A Ferrovia e a Nova Andreense”, do livro “Poemas da Cidade” (Ed. Coopacesso, 2015).

Autora: Emília Vieira de Oliveira, andreense, pedagoga.

UM FILME

Escreve o produtor Felipe Cabello:

“Caminho do Sal, Trilhando Raízes Históricas” é um documentário envolvente que nos transporta aos contrafortes da Serra do Mar, revelando histórias extraordinárias em meio à Mata Atlântica.

Este filme explora as narrativas esquecidas que moldaram o Grande ABC conectando São Bernardo, Santo André e Mogi das Cruzes através de paisagens deslumbrantes e cultura local.

Com uma cinematografia cativante, o documentário celebra a união entre natureza e memória, convidando o espectador a descobrir os segredos e o patrimônio histórico da Serra do Mar.

Lançamento do Documentário "Caminho do Sal – Trilhando Raízes Históricas"

Data: 8 de dezembro de 2024

Horário: 16h

Local: Cine Lyra, Paranapiacaba

Evento Gratuito.

MEMÓRIA

No próximo sábado, 30 de novembro, a AME – Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo - realizará o V Encontro dos Memorialistas do Grande ABC, 2024.

Em pauta, os 80 anos da emancipação de São Bernardo, ocorrida em 1944. É quando a região se transforma em dois municípios: Santo André, envolvendo a linha São Caetano a Paranapiacaba, incorporando Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; São Bernardo, incorporando Diadema e Riacho Grande.

Os memorialistas se encontrarão no Teatro Cacilda Becker, junto ao Paço de São Bernardo. Encontro aberto a todos os interessados.

Hilda Breda, presidente da AME, divulga o programa:

13h30 – Recepção aos memorialistas das sete cidades.

14h – Abertura.

14h20 – Conferência do professor João Tomas do Amaral, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo: “Os 130 anos do IHGSP e a parceria que se faz com o Grande ABC”.

15h - Célia Guiesser, da AME, declama o poema “Caminhos”, inspirado nos 80 anos de emancipação da cidade de São Bernardo.

15h10 – Conferência do professor Jorge Pimentel Cintra, ex-presidente do IHGSP: “Dom Pedro passou por aqui e proclamou a Independência do Brasil”.

16h – Café e foto coletiva.

16h30 – Apresentação da peça “Custou mas Veio...”, com o Grupo Cênico Regina Pacis.

17h – Bate-papo com o elenco da peça.

17h10 – Encerramento.

URBANISMO PAULISTANO

A verticalização da Capital São Paulo está completando um século. Para estudar essa transformação, haverá um ato amanhã, terça-feira 16, no chamado Triângulo Paulistano, ou Centro Velho de São Paulo.

Título: “Centenário da Verticalização de São Paulo”.

Local: Associação Comercial de São Paulo.

Endereço: Rua Boa Vista, 51, nono andar.

Horário: 15h.

O evento terá o apoio do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Comitê de Civismo e Cidadania, Conselho de Política Urbana e Instituto de Engenharia de São Paulo.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 25 de novembro de 1994 – Edição 8866

MEMÓRIA – Há 30 anos, “Memória” falava da terceira exposição de miniaturas de carros antigos, promoção do

Clube do Carro Antigo do ABC.

Eram expostos modelos construídos em escala, copias fiéis da Ford, Chevrolet, Porsche, Ferrari, Mercedes-Benz das décadas de 20 e 30.

Aos visitantes eram entregues exemplares do jornal “Nos tempos da Gazolina” (com “z” mesmo).

As fotos publicadas pertenciam ao presidente do Clube do Carro Antigo, Alcides Fragnani.

A coluna focalizava mais três assuntos:

1 - Exposição de arte plástica do saudoso Reinaldo A. Marques.

2 - Décima exposição de fotos antigas do Museu Municipal Família Pires, em Ribeirão Pires.

3 - Exposição sobre os então 50 anos da emancipação de São Bernardo, no saguão do Paço Municipal.

NOTA – Nas férias da “Memória”, visitem o blog da Biblioteca Digital de Santo André. Há uma coletânea com reproduções desta página Memória, 37 anos de publicação no Diário do Grande ABC.

EM 25 DE NOVEMBRO DE...

1899 - Casamento na Vila de São Bernardo une duas famílias de imigrantes: Ângelo Amadei e Emma Pierri.

1964 - A quarta edição do Salão do Automóvel comemorava a marca de um milhão de veículos produzidos no Brasil. São Bernardo propagava um slogan: Capital Brasileira do Automóvel.

HOJE

Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres

Dia Internacional do Doador Voluntário de Sangue

Dia da Baiana de Acarajé.

Santa Catarina de Alexandria

25 de novembro

(Egito, 287-305). Madrinha dos alfarrabistas, enfermeiros, tipógrafos, estudantes, filósofos e moleiros (donos e trabalhadores de moinho).

Um Estado brasileiro é a ela dedicado.

Ilustração: Canção Nova