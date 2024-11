Pelé lembrado. No seu dia nacional. No Ipiranguinha. Ao lado, onde fez o primeiro gol...

EMOÇÃO

Foi uma tarde muito legal, com a presença dos amigos do Memofut ao lado de uma figura ilustre, o grande Rei do Futebol, Pelé. Muito emocionante estar ao lado dessa grande obra e desse meu ídolo. Ele merece essa nossa homenagem.

Luiz Romano - São Caetano

Os sorrisos dos visitantes disfarçaram a emoção que todos sentiram. Estar na Praça Antonio Flaquer, a eterna Praça Tamoio ou do Ipiranguinha, no dia eleito nacionalmente como o do Rei Pelé, na data exata do cinquentenário do seu milésimo gol, foi demais.

Coube a Sérgio Miranda Paz citar a estatística dos mil gols de Pelé. Em 1969, quando a estatística começou a ser divulgada, nem todos se lembravam do primeiro gol do Rei como profissional. Pelé lembrou: “meu primeiro gol foi contra o Corinthians, em Santo André”.

Desde então, todo 7 de setembro, alguns mais (como o Diário), outros menos, narram que foi neste dia, em 1956, que o goleiro Zaluar, do Corinthians andreense, no Estádio Américo Guazzelli, sofreu o primeiro gol do recém-profissionalizado Edson Arantes do Nascimento, um menino.

TEMPLO SAGRADO

Deixamos a praça do Ipiranguinha. Atravessamos a Rua Sete de Setembro. Serginho prendeu sua bike num poste em frente, José Orlando de Moura, o presidente Jarrão, recebeu os visitantes no estádio do Corinthians. Mostrou as dependências do clube e a sala da diretoria, com os troféus do Corinthians guardados na antiga cristaleira atrás da mesa de reuniões.

Dois campos de futebol soçaite foram batizados com nomes de esportistas históricos: Álvaro Rosa (antigo zelador do Corintinha) e Antonio Schank, o Tonico (que jogou contra o Rei em 1956). Álvaro e Schank, falecidos, foram homenageados em vida, mais um ponto à diretoria do Jarrão.

MISSÃO CUMPRIDA

Retornamos felizes das visitas, cada qual com um sentimento de dever cumprido. Que o 19 de novembro não seja esquecido pelas futuras gerações.

NOTA – As camisas exibidas na foto fazem parte da coleção de Luiz Romano. Pelé, mundialmente conhecido pela camisa 10, vestia a 8 quando jogava pelo Bauru Atlético Clube (BAC).

Crédito das fotos 1 e 2 – Coleção: Rubinho Freitas

ÁLBUM – 19-11-2024

1 – Com Pelé: o repórter com a camisa do BAC, número 8 às costas, Hildebrando Evangelista Filho (da Padaria Portuense, o mais novo do time do Memofut), Daniel Alcarria (Mauá presente), Luiz Domingos Romano (o que organizou a visita), Sérgio Miranda Paz (veio pedalando de São Paulo) e Rubinho Freitas (historiador do futebol paulistano)

2 – Com Jarrão: Alcarria, Serginho, presidente José Orlando de Moura (o Jarrão), Romano, Rubinho e Hildebrando: a cristaleira ao fundo traz, entalhada, a inscrição CSB (Corinthians de São Bernardo, hoje de Santo André)

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 24 de novembro de 1994 – Edição 8865

MEMÓRIA – Há 30 anos, nesta data, a coluna descrevia o sistema de segurança do Grande ABC na década de 1920, um século atrás.

Só os postes das ruas centrais contavam com lâmpadas elétricas que pouco iluminavam. Se não houvesse luar, que escuridão!

A delegacia já funcionava à Rua Xavier de Toledo, onde está o I Distrito Policial de Santo André. E a Polícia, com efetivos infinitamente menores que hoje, não tinha grandes trabalhos.

A delegacia de Santo André centralizava os acontecimentos policiais da região.

Em 1926, uma das preocupações do delegado Antonio A. de Menezes Drummond era o verdadeiro abuso de frequentadores do Teatro Carlos Gomes e do Cine República, no Centro de Santo André, que insistiam em urinar nas paredes externas das duas casas de espetáculos.

“Por que não urinavam nos mictórios do teatro e cinema?, indagava o inspetor sanitário Nicolau Antonio Arnoni.

O inspetor pedia ao delegado que prendesse os infratores, que receberiam multa de 10 mil réis.

NOTA – A coluna focalizava este e outros acontecimentos da época e a integra do trabalho aparece no blog da Biblioteca Digital de Santo André, “Coletânea: Coluna Memória”.

EM 24 DE NOVEMBRO DE...

1904 – São Bernardo elegia seus juízes de Paz: Italo Setti, Francisco Antonio de Lima e Antonio Mariano Galvão Bueno; suplentes: Felício Antonio de Oliveira e Luiz Cozzo.

Em 22 de novembro (de 1904), o prefeito Antonio Prado sancionava a lei nº 792, que mandava “abater as vacas verificadas tuberculosas” em São Paulo.

1954 - Decreto do bispo diocesano dom Jorge Marcos de Oliveira mudava o título da Paróquia de São Caetano para Sagrada Família.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Rio Grande do Norte, hoje é o aniversário de Almino Afonso, Cruzeta, Marcelino Vieira e Presidente Juscelino (RN).

E mais: Áurea (RS), Mirangaba (BA), Santa Luzia (PB) e Sete Lagoas (MG).

HOJE

Dia do Quadro Auxiliar de Oficiais

Dia do Instrutor de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Cristo Rei

24 de novembro

Meu reino não é desse mundo.

João 18:36-38