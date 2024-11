Sabrina Sato posta sequência de fotos com Zoe e se derrete pela filha: É uma das coisas que me faz mais feliz na vida

Alerta fofura! Sabrina Sato publicou uma sequência de fotos com a filha, Zoe, fruto do seu antigo relacionamento com Duda Nagle, e se derreteu na legenda pela pequena. Nos cliques diários, as duas posaram com cara de sono no carro da atriz, que escreveu:

Arrasta pro lado pra ver um compilado de carinhas e caronas inchadas de quem acorda cedinho todos os dias. As fotos são parecidas, mas diferentes? Porque cada dia é único! A maioria delas são no caminho para escola, depois de tomar café juntinhas e conversar bastante. Colecionar momentos como esses com minha filha é uma das coisas que me faz mais feliz na vida!

Nos comentários, Nicolas Prattes, noivo da Sabrina, deixou uma mensagem de carinho para as duas:

Vocês são só Amor, Luz e Poesia.