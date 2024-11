Charge - 22 de novembro de 2024

A Câmara de Diadema aprovou nesta quinta-feira (21), em primeira votação, quatro projetos do Executivo, sendo dois referentes a programas habitacionais, um relativo ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2025 e o que prevê o parcelamento de débitos da Prefeitura com o Ipred (Instituto de Previdência do Servidor Municipal). Os vereadores também aprovaram, em votação definitiva, a transferência da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos, conhecida como a Taxa de Lixo, da conta de água para o carnê do IPTU.

Com o plenário da Casa lotada por integrantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), MLB (Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas) e da Associação dos Moradores Oeste de Diadema, os vereadores aprovaram, por 15 votos favoráveis e cinco abstenções, proposta da Prefeitura que institui o Plano de Incentivo a Empreendimentos Habitacionais, que prevê a isenção de taxas e tributos de imóveis novos classificados como EHIS (Empreendimento Habitacional de Interesse Social e Habitação de Mercado Popular).