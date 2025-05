Marinho clama por Lula e público, por Belo

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), deu uma de apresentador e tentou animar a festa em celebração ao Dia do Trabalhador no Paço de São Bernardo, puxando coro para sensibilizar o presidente Lula (PT) a participar do evento no próximo ano. Entretanto, ao perguntar ao público, de 70 mil pessoas de acordo com organização, a maioria de jovens inquietos, se queria a presença do presidente no evento de 2026, a resposta foram poucas palmas e outras manifestações discretas. A massa queria mesmo a presença do pagodeiro Belo no palco. Sem se alterar, Marinho seguiu na toada e disse que Lula virá com uma condição, se cada um trouxer outra pessoa para o ato, ou seja, dobrar o público em ano eleitoral e causar a sensação de apoio à reeleição.

Maratona

Por falar em Luiz Marinho (foto), o ministro do Trabalho teve agenda cheia, ontem, em São Bernardo. Após receber lideranças petistas para debater as eleições internas do partido e o pleito de 2026, Marinho ainda esteve na Casa Neon Cunha, que oferece apoio psicossocial, de nutrição e qualificação à população LGBTQIA em situação de rua no Grande ABC. “O dia terminou com uma visita à Casa Neon Cunha, que faz um lindo trabalho de atendimento à população LGBT. Foi um dia bem corrido”, pontuou. Dia do CAC

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), com base eleitoral no Grande ABC, está indignado com a vereadora de São Bernardo Nina Braga (PL), que propôs a criação do Dia do CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) no município. A data, segundo a liberal, é uma forma de homenagear aqueles que praticam tiro ou colecionam armas dentro da legalidade. “Vale a pena esse tipo de homenagem em um país onde 39 mil morreram por arma de fogo apenas no ano passado? Não existem prioridades maiores em nossa cidade”, questiona o parlamentar.

Rayssa Leal que se cuide

É bom a multicampeã de skate Rayssa Leal, de 17 anos, se cuidar, porque se depender da habilidade do prefeito Marcelo Lima (Podemos) na modalidade... Tudo bem que a manobra radical do podemista durou alguns poucos segundos, visto que o foco do vídeo publicado na noite de ontem, em suas redes sociais, foi mostrar o asfalto novo do programa Minha Rua Nova, pela Vila Carminha. Ficam para uma próxima oportunidade manobras mais radicais.

Novos ônibus

O governo do prefeito de Santo André, Gilvan Júnior (PSDB), recebeu os quatro primeiros ônibus zero quilômetro com ar-condicionado e itens de conforto aos passageiros que utilizam os itinerários municipais, operados pela Viação Guaianazes, integrante do Consórcio União Santo André. As novas unidades fazem parte do pacote de R$ 200 milhões anunciado pela administração para a renovação da frota de coletivos na cidade.

Queda iminente

Não é de hoje que se especula a exoneração do secretário de Comunicação de Ribeirão Pires, Vanderson Teixeira. Tanto que o prefeito Guto Volpi (PL) procurou outros nomes para assumir a Pasta. Segundo o que se comenta nos corredores do Paço, o liberal não está satisfeito com os rumos de sua comunicação, em meio a polêmicas, como a demora para o desligamento do ex-secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa, Sandro Torres Amante, condenado a dois anos e 11 meses de prisão, sob acusação de crime de furtos cometidos em açougues.