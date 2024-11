Ronaldo Lacerda assume coordenação da equipe de transição do Filippi

O secretário de Habitação de Diadema, Ronaldo Lacerda, vai assumir a coordenação da equipe de transição por parte do governo José de Filippi Junior (PT), em substituição ao secretário de Governo, Mario Reali.

Segundo a prefeitura, a mudança ocorre para que haja divisão de tarefas, tendo em vista que Reali também coordena as equipes de finanças e orçamento para o fechamento das contas públicas do exercício vigente.

Ronaldo Lacerda terá a secretária-adjunta de Habitação, a advogada Patrícia Cavalcanti, secretariando os trabalhos. A controladora do município, Maria José Lima de Aragão Silva, continua na equipe, na função de assistente.

Segundo o governo municipal, o secretário foi coordenador da campanha do atual governo nas últimas eleições e conta com bom trânsito junto à Câmara Municipal, vereadores aliados da atual administração e com integrantes da equipe da futura gestão.

Pelo lado do prefeito eleito, Taka Yamauchi (MDB), integram a equipe de transição Kiko Teixeira, Bruno Gabriel de Mesquita, Marcos Michels e Ricardo Souza.

A primeira reunião de transição foi realizada no último dia 18, com entrega inicial de documentação solicitada pela futura gestão.