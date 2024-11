Anchieta congestiona 20 km ao Litoral; interdições futuras são anunciadas

Em seu último boletim de atualizações, a concessionária do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) destalhou quais trechos travam a Rodovia Anchieta, congestionada ao todo em 15 quilômetros ao Litoral. O comunicado aponta "excesso de veículos comerciais" para o congestionamento entre os km 58 e 64,5 na via. Além disso, a lentidão também se estende do km 40 ao 55 no começo da noite desta quinta-feira (21); o motivo, entretanto, não foi especificado pela companhia.

Segundo a apuração do Diário, na plataforma de ocorrências da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) não constam registros de acidentes nos trechos.

Para quem também busca a Imigrantes no sentido Capital, o excesso de veículos trava a via do km 61 ao 49.

BLOQUEIOS

De acordo com a concessionária, dos dias 25 a 28 (segunda a quinta-feira), haverá interdição total da Pista Norte da Anchieta. O anúncio aponta como atenção aos motoristas a área do km 55 ao km 40, entre às 20h e 5h.