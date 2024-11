Patrulha Maria da Penha festeja 4 anos sem feminicídio em Santo André

A Prefeitura de Santo André celebrou nesta quinta-feira (21) o 4º aniversário da Patrulha Maria da Penha. Desde sua criação, em outubro de 2020, a iniciativa tem como um de seus pilares combater a violência doméstica no município, sendo fruto de um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Comarca de Santo André. O projeto visa assegurar o cumprimento das medidas protetivas judiciais para mulheres vítimas de violência.

Ao longo desses quatro anos, a Patrulha Maria da Penha atuou em mais de 4.500 medidas protetivas. O trabalho dos GCMs (guardas-civis municipais) especializados inclui monitoramento constante de agressores, atendimento a vítimas e patrulhamento preventivo.

Durante esse período, 177 flagrantes de descumprimento de medidas foram registrados e 213 autores ficaram à disposição da Justiça. Além disso, o botão do pânico, dispositivo de segurança oferecido às vítimas, foi acionado 689 vezes. Um dado positivo apontado pela prefeitura é a ausência de registros de feminicídio na cidade desde a implementação do projeto.

O projeto também desempenha um papel educacional, tendo promovido palestras para mais de 2.800 pessoas, reforçando a importância da prevenção e conscientização no combate à violência de gênero.

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) destacou que a Patrulha Maria da Penha é “fundamental no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher”. Ela também destacou o caráter preventivo das ações, que garante a eficácia das medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário, fortalecendo assim as políticas públicas de proteção à mulher.

Durante a comemoração, Ana Carolina também defendeu a importância de iniciativas focadas na proteção das mulheres. “Apesar de muitos dizerem que nós não deveríamos ter proteção à mulher em específico, eu sou daquelas que dizem que sim, nós devemos ter. E parabenizo a todos pela iniciativa justamente por conta da proteção que é conferida em especial às mulheres e às suas famílias por conta da questão da violência doméstica, que é uma realidade. Eu acredito muito na importância do enfrentamento das realidades”, afirmou a deputada.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), exaltou o simbolismo da ação. “É uma das políticas públicas mais importantes que a gente conseguiu implementar na nossa gestão e na nossa cidade. É muito simbólico”, disse.

Para ele, os resultados alcançados mostram a eficiência do trabalho realizado. “Não daria para saber, se não existisse a Patrulha Maria da Penha, como seria (a realidade atual), mas dá para saber como está sendo. E está sendo de uma forma que essas mulheres estão mais protegidas”, concluiu o prefeito.