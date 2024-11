Pedro Andrade, suposto affair de Sandy, tira a barba e surpreende

Novo visual! O médico Pedro Andrade, apontado como novo romance da cantora Sandy, surpreendeu ao aparecer sem barba nas redes sociais e mostrar a reação dos amigos. Pedro ainda mostrou o resultado nos Stories de seu Instagram e divertiu seguidores com comparações.

No vídeo publicado por ele as reações são as mais divertidas. Alguns não reconhecem, outros dão risada, mas a maioria fica em choque.

Dobrando a dose do minoxidil para ver se cresce até o congresso, escreveu na legenda.

Pedro ainda foi comparado com personagens como Seu Buneco, Tartaruga Ninja, Orlando Bloom, Bruno Mars, Tiririca, O Poderoso Chefão e até o Seu Madruga. Ele se divertiu respondendo os comentários e publicando nos Stories.

Vale lembrar que o suposto romance entre eles ainda não foi confirmado e nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto. O ESTRELANDO também entrou em contato com a assessoria da Sandy quando os boatos iniciaram, que não irá se pronunciar.