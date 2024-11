Marília Mendonça seria chamada para participar do projeto Amigas

Tem como ver todas as mulheres mais poderosas do mundo do sertanejo reunidas e não se lembrar de Marília Mendonça? Pois bem, segundo informações do colunista Lucas Pasin, um dos diretores do projeto, Raoni Carneiro, contou que a cantora fazia parte da ideia inicial e que seria chamada para gravar, caso, infelizmente, não tivesse morrido em um acidente aéreo em 2021.

Era para a Marília Mendonça estar aqui, e de certa forma ela estará. O projeto começou a ser falado em 2021, e o nome dela foi pensado. Vamos fazer uma homenagem para ela, contou o diretor.

O especial, que vai ao ar no dia 18 de dezembro da TV Globo, foi gravado na última quarta-feira, dia 20, com Ana Castela, Lauana Prado, Maiara e Maraisa e Simone Mendes. Vale lembrar que o nome faz referência ao grupo de cantores sertanejos Amigos, que era composto por Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano, e Leandro e Leonardo, na década de 1990.

Pensamos em outras artistas para compor o AMIGAS. Foram falados outros nomes, mas chegamos a cantoras que representam demais neste segmento, são grandes nomes da geração, finalizou o Diretor, sobre a escolha das cantoras para o projeto.