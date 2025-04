Isis Valverde se emociona ao revelar bastidores das gravações de Maria e o Cangaço: - Eu nunca vou ser Maria Bonita

A história do cangaço brasileiro acaba de ganhar uma nova visão! A série Maria e o Cangaço, do Disney +, protagonizada por Ísis Valverde, trará uma versão empoderada e feminina ao contar sobre o interior baiano na visão de Maria Bonita. Muito além de apenas a mulher do Lampião, a personagem trouxe a compaixão para um lugar que faltava sentimentos.

Emocionada, a atriz comentou sobre como foi se separar de seu filho durante meses para realizar as gravações da série:

- Eu nunca vou ser Maria Bonita, nunca vou ser uma reencarnação perfeita do que ela foi. Mas posso tentar me conectar com a energia que ela carregava, e foi exatamente isso que busquei fazer. Se consegui, isso cabe ao público julgar. Eu fiquei 20 dias longe do meu filho, e foi a primeira vez. Foi muito difícil. Ele vai entender depois, tem atores que fazem esse mergulho e eu precisava dessa dor. Fico até emocionada, falo dele e choro.

Mas quem foi a grande personagem dessa série?

Antes de ficar conhecida como Maria Bonita, Maria de Déa era uma jovem destemida que ousou impor sua voz em um mundo no qual as mulheres viviam submetidas à vontade dos homens e à violência. Ao interpretar o papel da personagem, Ísis refletiu sobre as dores atuais das mulheres brasileiras e das que passaram:

- São dores que às vezes, dentro da sociedade, a gente esquece, finge que não existem. E a série relembra isso. É um passado muito presente, que me assustou muito.

Em todos os momentos, a atriz ressaltou a coragem de Maria Bonita de seguir com o Lampião pelo Cangaço e de como ela colocava a ordem dentro do grupo. Por mais que ela era somente uma mulher, e que não poderia ter muita voz, grande parte das vezes era a cangaceira que trazia as ideias inovadoras.

A produção brasileira traz um novo significado para a história brasileira e coloca o sexo feminino em um lugar pouco falado. Além disso, Maria Bonita é vista de outro jeito, sem ser pelo olhar masculino e como uma cangaceira guerreira e valente, que luta por aqueles que ama.

Além de Ísis, Maria e o Cangaço traz em seu elenco Júlio Andrade, Rômulo Braga, Thainá Duarte e Chandelly Braz. A série chega na plataforma de streaming no dia 4 de abril.