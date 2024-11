Klebber Toledo posta foto no hospital e recebe apoio de Camila Queiroz

Klebber Toledo deu um susto em seus seguidores após postar uma foto hospitalizado! Aos 38 anos de idade, o ator enfrentou um problema no ligamento e precisou passar por um procedimento médico.

Em suas redes sociais, o ator surgiu com uma tipoia e, na legenda da publicação, fez uma reflexão sobre o tempo e a importância de escutar os sinais do seu corpo.

Tempo, uma invenção ou uma realidade? Tempo mental, tempo físico, tempo espiritual. São muitos tempos dentro de um universo com seu próprio tempo. Movimento. O tempo sempre mostra que é o seu próprio dono, o tempo sempre mostra que o tempo não existe sem evolução, o tempo é a invenção que as coisas criam para ter começo, meio e fim. O tempo não tem tempo, nós e tudo a nossa volta sim.

Hoje tento tomar o meu tempo, tento entender como ter mais tempo, como ser feliz com tão pouco tempo, como ser melhor o tempo todo, como não perder tempo? e na ansiedade de tanto viver o MEU tempo mental aqui e agora, sinto que as vezes deixo de olhar o tempo de todos e de tudo a minha volta. Quando seu tempo pedir pra você parar, não deixe a sua visão de mundo impedir que você viva o tempo que o seu corpo precisa, quem sabe com respeito vamos coexistir melhor com o tempo dos muitos dentro de nós e de cada coisa ao nosso redor?Nada vai ser pra sempre, o tempo é uma invenção nossa.

Klebber então encerrou agradecendo os cuidados dos médicos:

Ps- Obrigado a todos os médicos e profissionais da saúde que cuidaram de mim. Estou muito bem. Beijos.

Nos comentários da publicação, Klebber recebeu o apoio de sua esposa, a atriz Camila Queiroz:

Amor da minha vida! Já já você tá zero bala! Vamos cuidar desse ligamento aí, escreveu.