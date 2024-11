Políticas afirmativas já

O crescimento da população negra no Grande ABC, agora superando um milhão de habitantes, conforme mostra reportagem publicada nesta edição do Diário, evidencia um paradoxo: enquanto sua presença aumenta, seu destaque em esferas fundamentais como o mercado corporativo, a política e a academia ainda é limitado. A região, com toda sua diversidade, carece de políticas públicas que garantam não só a igualdade de condições, mas também a equidade nas oportunidades de ascensão e representação. Esse quadro reflete uma lacuna histórica na inclusão efetiva de uma parcela da sociedade que, apesar de ser pilar em vários setores, continua à margem dos espaços de decisão e poder.

A implementação de políticas que reconheçam a realidade deve ser prioritária para as sete cidades. Investir em programas de inclusão educacional e cultural, assim como em ações afirmativas no mercado de trabalho, é passo necessário para que a população preta e parda encontre suporte para competir em condições justas. Iniciativas como a aplicação consistente da lei que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira são fundamentais para que se construa ambiente educacional que valorize a herança e a contribuição desse grupo. Projetos focados no empreendedorismo e no fortalecimento da cultura local servem como exemplos de inclusão e resistência.

A realidade social e econômica do Grande ABC ainda requer que políticas afirmativas sejam vistas não como concessões, mas como direitos indispensáveis para corrigir disparidades que perpetuam a exclusão. O Brasil e também as sete cidades têm uma dívida histórica com a população preta e parda e precisam começar a pagá-la com mais eficiência e rapidez. É necessário que os esforços intermunicipais avancem para estruturar um cenário em que a representatividade e a liderança de pessoas negras sejam corriqueiras e não exceções. Promover esse tipo de transformação é garantir um futuro mais justo, em que todas as vozes sejam parte ativa no desenvolvimento da região.