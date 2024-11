Lisa, do BLACKPINK, anuncia data para novo álbum solo chamado Alter Ego

Vem aí! Lisa, do grupo BLACKPINK, revelou nesta terça-feira, dia 19, a data de lançamento do seu primeiro álbum solo chamado Alter Ego. No dia 28 de fevereiro de 2025, a cantora começa uma nova etapa de sua carreira.

No Instagram, a tailandesa soltou o anúncio que os hits ROCKSTAR, New Woman com Rosalía e Moonlit Floor teriam um espaço só deles em seu novo disco.

No seu canal do Youtube, a cantora aumentou a expectativa dos fãs ao mostrar um teaser do álbum. No vídeo, seus olhos mudam de cor enquanto ela viaja por diversos cenários, incluindo uma estrutura de rocha negra, uma passarela futurista no espaço, um jardim encantado, uma pista de moto com laser verde e uma passarela vulcânica vermelha.