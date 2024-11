Congestionamento de 12km trava Imigrantes e Anchieta nesta terça (19)

Nesta manhã de segunda-feira (19), a Ecovias registra intenso fluxo de veículos em duas das principais rodovias do sistema, a Anchieta e a Imigrantes, que ligam o litoral paulista à capital.

Na Anchieta, no sentido São Paulo, há lentidão do km 12 ao km 10 devido ao alto fluxo de veículos. Motoristas que seguem para a capital devem redobrar a atenção, pois a movimentação mais intensa pode resultar em alguns pontos de congestionamento.

Na Rodovia Imigrantes, também no sentido São Paulo, o congestionamento é registrado do km 58 ao km 46, igualmente em função de tráfego intenso. O trecho está com grandes volumes de veículos, o que pode aumentar o tempo de viagem para quem se desloca em direção à Grande São Paulo.

De acordo com a Ecovias, motoristas devem trafegar com cautela e se mantenham informados sobre as condições do trânsito para evitar contratempos.