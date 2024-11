Filha de Angelina Jolie é fotografada em momento fofo com amiga

Shiloh Jolie, uma das filhas de Angelina Jolie, foi fotografada em momento fofo com uma amiga na tarde da última segunda-feira, dia 18. Nas fotos, as duas garotas aparecem sorrindo e comendo ao ar livre juntas em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

Vale lembrar que a filha da atriz, que você vê usando um moletom com capuz na foto acima, nunca chegou a assumir nenhum relacionamento publicamente. Em maio de 2023, a revista Life & Style divulgou que Shiloh estaria dando seus primeiros passos na vida amorosa. - Ela está tendo encontros românticos, mas depois de ver o amargo divórcio de seus pais espalhado por todos os tabloides, ela prefere manter sua vida pessoal de forma discreta, esclareceu uma fonte na época.

O informante ainda disse que Shiloh estaria aberta para relacionamentos, mas teria que ser aprovado por Angelina: Shiloh é muito extrovertida. Ela definitivamente não é mais uma criança. É como se ela tivesse crescido da noite para o dia.

Como já visto aqui no ESTRELANDO, Shiloh Nouvel Jolie é fruto do antigo relacionamento de Angelina com Brad Pitt. Após algumas desavenças com o pai, ela decidiu entrar com uma aprovação judicial de retirada do sobrenome Pitt, que foi aceita em agosto de 2024.