Eliezer revela como está Viih Tube após dificuldades no parto de Ravi: - Ainda não deu tempo de ela digerir tudo

Viih Tube teve um parto complicado e chegou a precisar ser internada na UTI para receber uma transfusão de sangue. Segundo informações do colunista Lucas Pasin, após receber alta e ir para casa com o filho recém-nascido, a influenciadora está recebendo visitas de médicos quase todos os dias para monitorar sua saúde.

Eliezer declarou à coluna que a esposa ainda fica muito emotiva quando fala sobre os momentos delicados que passou durante o nascimento de Ravi.

- Viih está se recuperando. Ainda não deu tempo de ela digerir tudo. É difícil tocar no assunto do que aconteceu. Ela fica bastante emocionada. Só o fato de estar em casa, já faz com que ela não sinta que está em risco. O pensamento dela no hospital era de que ela não ia conseguir sair de lá.

Felizmente, o famoso diz que Viih realizou exames recentes, que indicaram que seu quadro está melhor. Agora que se tornou papai de dois, ele está focado em passar mais tempo com a primogênita Lua.

- Estou focado na rotina de Lua. Eu e Viih combinamos que, quando Ravi nascesse, eu deveria ficar mais próximo de Lua. Estou fazendo tudo que a Viih fazia com a Lua para que ela não sinta falta.

E finalizou falando sobre a adaptação da filha mais velha com o novo irmãozinho:

- Estamos incluindo a Lua na rotina de Ravi. Tínhamos medo de que ela estranhasse, mas está tudo ocorrendo bem, melhor do que imaginávamos. Passamos aquele grande susto no hospital e, agora, tudo é apenas a adequação da família. Estamos bem agora!