Ecovias dá brindes para conscientização no trânsito

Durante o mês de novembro, a Ecovias, concessionária responsável pela administração do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), realiza uma série de ações voltadas à educação e conscientização no trânsito, parte integrante de seu Programa de Redução de Acidentes (PRA). O objetivo é fortalecer a cultura de segurança entre motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas que utilizam as rodovias.

Com atividades programadas entre os dias 19 e 27 de novembro, as ações abrangem intervenções em pontos estratégicos do SAI, incluindo a distribuição de materiais educativos e abordagens interativas. A proposta é sensibilizar os usuários sobre a importância de comportamentos responsáveis e o respeito às normas de trânsito, contribuindo diretamente para a redução de acidentes e maior proteção viária.

Essas iniciativas reafirmam o compromisso da Ecovias com a segurança e bem-estar dos usuários, promovendo um trânsito mais consciente e seguro ao longo de suas rodovias.