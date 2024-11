Pitty confronta agressora em show de Santo André

A rockeira Pitty passou por um ataque desagradável na noite da última quinta-feira (14), durante show no Clube Atlético Aramaçan de Santo André. A cantora e compositora interagia com o público quando virou alvo de um copo com bebida arremessado no palco.

O impacto da bebida, jogada à esquerda de Pitty, não foi o suficiente para alcançar a artista. Entretanto, parte do líquido acertou a rockeira que reagiu: "Vamos continuar nesta vibe de curtir com respeito ao próximo. (...) Levanta a mão aí a coisa bonita que jogou a bebida em mim".

A seguir, Pitty andou em direção ao mezanino, onde estava a responsável pela agressão e disse "eu sei que quem está ao lado dela não tem nada a ver com isso".

A agressora estava bêbada, de acordo com o apontamento de internautas e fãs, que aproveitaram para elogiar nas redes a postura da cantora diante do episódio.

Procurada pela equipe do Diário, a assessoria de imprensa de Pitty não comentou o caso até o fechamento da reportagem.

Veja o vídeo: https://www.facebook.com/reel/556455903752134.