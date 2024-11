André Gonçalves posta clique raro ao lado dos filhos, Pedro e Valentina

André Gonçalves atualizou suas redes sociais com uma foto rara ao lado dos seus dois filhos, Pedro Arthur, fruto do antigo relacionamento com Myrian Rios, e Valentina, do envolvimento com a jornalista Cynthia Benini.

Na imagem publicada, pai e filhos apareceram em uma padaria localizada na cidade de São Paulo. Ao compartilhar o registro, André colocou apenas alguns emotions: um coração, um sol e uma margarida.

Nos comentários, André colecionou elogios dos internautas:

Parecem três irmãos, disse uma.

Pai e filhos, que bom ver vocês juntos!, celebrou uma segunda.

Transborda o coração vendo isso, se emocionou uma terceira.