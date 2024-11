Bruna Marquezine deixa discrição de lado e expõe momento romântico com João Guilherme

Fofos! Apesar de ser discreta com sua vida pessoal e amorosa, Bruna Marquezine usou suas redes sociais para mimar os fãs com mais momentos entre ela e o namorado João Guilherme. A atriz publicou um vídeo no carro cantando a música Tudo Outra Vez, de João Lucas, marido de uma de suas amigas mais próximas, Sasha Meneghel.

- Se depender desse carro, essa música vai entrar para o Top 50 Brasil. Entra ainda hoje se depender desse carro aqui. Vai sair o clipe segunda, disse a atriz em um tom divertido.

- Meio-dia, completou João.

João Lucas lançou seu álbum João Lucas na última quinta-feira, dia 13, com músicas dedicadas a esposa, Sasha. O lançamento contou com diversos nomes famosos e também o casal de amigos Bruna e João.

Além disso, vale lembrar que o casal do momento compareceu ao lançamento da série Amor da Minha Vida, e surpreenderam os internautas com tanto carisma e paixão entre eles que passaram o evento sorrindo, conversando e posando juntinhos.