Após passar por cirurgia, Tony Bellotto recebe alta do hospital

Notícia boa! JoaÌ?o Mäder Bellotto, filho de Tony Bellotto, fez uma atualização do estado de saúde do seu pai, diagnosticado com tumor no pâncreas e que recentemente passou por uma cirurgia.

Através das redes sociais, ele contou que Tony já deixou o hospital. Além disso, aproveitou para agradecer por todas as mensagens de carinho e apoio.

Amigos, venho aqui informar a vocês que meu pai já teve alta do hospital. Muito Obrigado pelo apoio e carinho. Cent�anni !, escreveu ele.

Claro que através das redes sociais, os seguidores celebraram a notícia e encheram a família de mensagens carinhosas.

Enquanto estava no hospital, Tony recebeu a visita dos seus amigos e parceiros de grupo, Branco Mello e Sérgio Britto. Na ocasião, o músico mostrou-se grato pela surpresa:

Grande visita aqui hoje! Me recuperando bem, logo estarei de volta!

Vale pontuar que devido à cirurgia e recuperação, Tony se afastou temporariamente do Titãs, que continua com a agenda de shows com a ajuda de outro músico.