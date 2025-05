Grávida, Maíra Cardi lança livro ao lado de Thiago Nigro: - Histórias que eu nunca contei para ninguém

Maíra Cardi sempre compartilha sua intimidade com os seguidores das redes sociais. E desde que ela ganhou fama e reconhecimento foi assim, já que na sua trajetória tem marcos como a participação no BBB9, casamento com Arthur Aguiar, acompanhamento do processo de emagrecimento de diversos famosos e, agora, a união com Thiago Nigro, de quem está grávida. Você deve pensar que não teria nada mais para ela compartilhar, certo? Segundo a empresária, não! Isso porque ela lança agora o livro O Que Se Come no Céu, onde garante trazer histórias que nunca contou para ninguém.

- São reflexões complexas. Neste livro eu misturei um pouco das minhas histórias, mas histórias que eu nunca contei para ninguém, de verdade, coisas que eu nunca abri, com as histórias das minhas clientes, com um pouco de neurociência, com um pouco de ciência, com um pouco de pensamentos, de psicologia, com um pouco de sentimento, de sofrimento, de alegria e de risada, declara ela.

O lançamento aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 30, em uma livraria de São Paulo - e uma grande equipe de som e vídeo a acompanhava, como ela sempre faz, assim como diversos fãs e admiradores, que passaram por lá para uma noite de autógrafos. Maíra também estava ao lado do marido, outro que está lançando seu novo livro, ambos pela Citadel Editora: O Homem que Comprou o Tempo. Ele marca a inserção inédita de Nigro na ficção, com uma narrativa sobre liberdade, escolhas e o verdadeiro significado da riqueza.

Com títulos de capítulos provocativos e que fazem pensar, atitude que Maíra também segue em sua vida pessoal, a influenciadora digital traz no livro questionamentos como Se você fosse morrer em poucas horas, com quem você gostaria de se desculpar?, ou a frase O silêncio ensina mais que palavras ao vento, e machuca mais também, ou até mesmo a ação impensável Mastigando caco de vidro de boca fechada. E tudo isso porque o título, que marca a estreia de Maíra como autora, compartilha reflexões sobre espiritualidade, saúde e propósito.

- É um livro que eu escrevi com muito carinho e com muita dedicação. Sentei, e o escrevi inteiro sozinha.

No bom estilo Maíra Cardi de sinceridade, ela ainda entrega:

- Tem histórias que eu me desculpo com pessoas, histórias que eu faço c****a com pessoas, porque eu também faço c****a com pessoas.