Taka anuncia primeiro secretário: José Luiz Gavinelli assumirá finanças

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), anunciou hoje o primeiro nome de seu secretariado. José Luiz Gavinelli será responsável pela Secretaria de Finanças e terá à frente o desafio de reorganizar as contas do município e garantir uma gestão financeira eficiente.

Gavinelli tem grande experiência na área, tendo atuado como secretário de Finanças de São Bernardo no governo do atual prefeito, Orlando Morando (PSDB). Além disso, é presidente do diretório municipal do União Brasil, o que reforça seu papel estratégico na articulação política e administrativa.



“Confio na experiência do Gavinelli para trazer equilíbrio fiscal e garantir que possamos implementar projetos importantes para nossa cidade”, afirmou o prefeito eleito.