Anitta vence como Artista Brasileira no Kid's Choice Awards México; veja a lista completa

O Kid's Choice Awards México 2024 acontece neste sábado, dia 16, na Cidade do México, no México, e temos alguns nomes brasileiros na lista! É isso mesmo, teremos brasileiros representando por lá e, é claro, que fizeram muito barulho quando os nomes foram chamados no palco.

Pensando nisso, aqui estão todos os vencedores para você ficar ligadinho em todos os nomes mais fortes do ano de 2024.

ATRIZ FAVORITA

Maca García

Briggi Bozzo - VENCEDOR

Karol Sevilha

Juanita Molina

ATOR FAVORITO

Michael Ronda - VENCEDOR

Enzo Vogrincic

Benny Emmanuel

Juanicar

PROGRAMA FAVORITO DA NICK

Bob Esponja, Calça-Quadrada - VENCEDOR

The Loud House

O Show do Patrick Estrela

Monster High

ESTREIA FAVORITA

Garfield

O Retorno dos Thundermans

Meu Malvado Favorito 4

Divertidamente 2 - VENCEDOR

GRUPO DE K-POP FAVORITO

Twice - VENCEDOR

ITZY

Red Velvet

Stray Kids

REVELAÇÃO MUSICAL

BTW - VENCEDOR

Xavi

Mia Rubín

Delilah

ARTISTA LATINO

Young Miko

Nicki Nicole - VENCEDOR

Kenia Os

Karol G

ARTISTA BRASILEIRO

Anitta - VENCEDORA

Ana Castela

Glória Groove

Dilsinho

Luan Santana

Nattan

Gustavo Mioto

ARTISTA MEXICANO FAVORITO

Picus - VENCEDOR

CD9

Danna

Angela Aguilar

FEAT FAVORITO

Cachin ? Picus & Octavio Cuadras - VENCEDOR

Siempre Llegas Tarde ? Sofía Reyes & Lasso

Madonna ? Nataneal Cano & Oscar Maydon

Offline ? Young Miko & Feid

STREAMER MAIS COOL

Spreen

El Mariana - VENCEDOR

Rivers

Missasinfonia

CREATOR MAIS DIVERTIDO

La Granja del Borrego

Ian Lucas

Chingu Amiga

Fede Vigevani - VENCEDOR

TRENDER DO ANO

Susy Mouriz

Ara & Fer

Doris Jocelyn - VENCEDOR

Benja Calero

FOFOQUEIRO FAVORITO

Joe Ulaje

Sami Lu

Un Tal FredoB - VENCEDOR

Andrés Cordero

ÍCONE DA MODA

Maca Achaga

Young Miko

Carolina Díaz

CRY - VENCEDOR

CRUSH FAMOSO

Lucas Urkijo

Ian Lucas - VENCEDOR

CRY

DOMELIPA

MELHOR FÃ DO BOB

Los Rulés

Luis Velody

Its CarlitoZZ - VENCEDOR

Ignacia Antonia

O BOB DO SEU PATRICK

Luckas Urkijo & Its CarlitoZZ

Domelipa & La Granja del Borrego

Fede Vigevani & Ian Lucas - VENCEDOR

Rivers & Ari Gameplays

FAMÍLIA FAVORITA

Mau Mcmahon & Karla Bustillos

Nicolle Figueroa & August Giménez - VENCEDOR

Picus

Zuritas

CELEBRIDADE CHILENA

Vale Caballero

Jorge Chacón

Claudipia - VENCEDOR

Strangehuman

CELEBRIDADE ARGENTINA

Flor Jazmín - VENCEDOR

Sofía Morandi

Luck Ra

Kevsho

CELEBRIDADE COLOMBIANA

Sofía Castro

Ami Rodríguez

Soy Bans

La Granja del Borrego - VENCEDOR

CELEBRIDADE BRASILEIRA

Duda Pimenta

Giulia Benite

Yasmin Brossi - VENCEDOR

Jooj Natu

DUPLA DE GAMERS FAVORITA

Ari & Rivers

PipePunk & XCry - VENCEDOR

Alana & Amablitz

Missasinfonia & Quackity

ATIVISTA DO ANO

Craftingeek ? México

Maestra Miel de Maple ? México - VENCEDOR

Nubia e Hijos ? Colômbia

Alexis Omman ? México