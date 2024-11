Madrugada de A Fazenda 16 é repleta de estratégias, segredos e tensão

A madrugada deste domingo, dia 17, em A Fazenda 16 não foi tão agitada como de costume. Isso porque os peões decidiram usar a noite para conversar sobre o jogo e bolar estratégias contra os grupos adversários - e claro que uma pequena troca de farpas não poderia faltar no reality!

Luana Targino X Yuri Bonotto

O clima esquentou entre os dois aliados após Yuri tentar conversar com Luana e pedir que ela não se intrometesse nas discussões que ele estivesse envolvido. De acordo com ele, o grupão usa esse tipo de situação contra eles [o grupo G4]. A influenciadora acabou não gostando do pedido do parceiro de jogo e a troca de farpas começou entre eles:

- Eu te peço, quando acontecer uma coisa dessa, não te mete, falou Yuri.

- Se acontecer isso de novo, porque não é certo, ela argumentou.

- Tu não vai te meter mais quando eu estiver falando com uma pessoa. Porque depois eles usam isso contra a gente. Estou te avisando, eu não quero que se meta, por favor, pediu o modelo.

- E eu vou me meter, rebateu Luana.

Desconfiança no Grupão

O clima entre o grupão também não foi dos melhores nesta madrugada. O motivo disso é que desde a última formação da roça, os outros integrantes do grupo começaram a desconfiar de Flor Fernandez e Flora Cruz, que ao usar o Poder Laranja contra eles e puxar Vanessa Carvalho para a berlinda, respectivamente, perderam a credibilidade com os aliados. Além delas, Alberto Bressan também está na lista de pessoas suspeitas, e o grupão já até comentou que ele não está mais alinhado com o pensamento deles.

A discussão aconteceu na casa da árvore e Juninho, Babi Muniz, Sidney Sampaio e Vanessa conversaram sobre o desconforto com as colegas. Babi falou que não queria mais discutir estratégias na presença de Flor e de Albert e Vanessa afirmou que Flora a incomoda. Sidney, que atualmente lidera o grupo, alertou os colegas sobre os perigos de se perder aliados:

- Se a gente fecha a porta e eles [G4] abrem, a gente vira a minoria.

- E a gente fica sem o voto da casa!, completou Juninho.

Segredo de Luana

Ainda na discussão do grupão, mas agora em frente a fogueira, estratégias para eliminar os adversários surgiram. Focando não somente na tentativa de eliminar Sacha Bali na próxima Roça, os peões planejaram revelar um segredo de Luana durante o ao vivo, na votação. Babi Muniz disse que sabe a informação, mas ainda não quis revelar para os colegas o segredo. O plano consiste em desestabilizar a adversária com a revelação e usar isso para levá-la à Roça.

- Se você falar o segredo, ela vai jogar b***a nas suas coisas, e daí ela é eliminada!, falou Fernando Presto.

Vanessa também concordou com a estratégia e adicionou:

- Olha o plano perfeito!

- Briga, joga o segredo no ar e ela é eliminada! O que você acha dessa estratégia, Albert? Fazer a menina perder na agressão?, perguntou Fernando.

E Albert rebateu a provocação:

- Só poderia opinar se eu soubesse qual é o segredo.

Sacha Bali fala sobre saída de Gizelly

A saída da Gizelly Bicalho gerou uma bela movimentação entre os grupos. A eliminação da advogada foi assunto para os peões desde a última sexta-feira, dia 15, e Sacha comentou sobre a estratégia da ex-peoa no programa:

- A galera acha que a Gizelly era muito inteligente. Só que ela não era inteligente, o que ela fez foi de uma burrice. Você chega num reality show onde está tudo sendo gravado, tem VAR e você ficar mentindo? é de uma burrice bizarra!, pontuou o peão.

- Com certeza!, concordou Yuri.

Luana adicionou:

- E sabe o que é muita burrice também? Trazer coisas de lá de fora, ninguém quer saber se você tem carro, casa, apartamento, mãe, pai? ninguém quer saber! A galera vai te julgar pelo que você é aqui dentro!