Lexa revela que engravidou na primeira tentativa: - Sou fértil, era para acontecer

No último sábado, dia 16, Lexa falou um pouco sobre os sentimentos de estar esperando sua primeira filha, que se chamará Sofia, durante participação no Sabadou com Virginia. A cantora, que está noiva de Ricardo Vianna, confessou que eles planejaram ter um bebê juntos, mas ela não esperava que fosse engravidar logo na primeira tentativa.

Sincera, a artista começou contando a Virginia Fonseca:

- Estou muito emotiva, se falar muito eu choro. Eu planejei, só não sabia que viria tão rápido. Foi na primeira tentativa... Sou fértil, era para acontecer.

Logo em seguida, Lexa abriu o coração:

- Foi uma benção de Deus maravilhosa na minha vida. Quando a gente vê [a palavra] grávida ali, não sei explicar, mas é uma coisa... É um amor inexplicável. Tudo é inexplicável. Sentimento, os sintomas são inexplicáveis.

A cantora disse que recentemente começou a sentir dores de cabeça e enjoo, além de também estar sentindo desejos de comidas que nunca teve o hábito de comer.

- Sempre tive uma alimentação maravilhosa. Só tenho vontade de comer hambúrguer. Nunca tomei café, mas estou tomando todos os dias. Esse negócio de desejo é real.