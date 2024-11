Santos é campeão da Série B do Brasileiro sem entrar em campo

Com os resultados da rodada, o Santos já se confirmou como grande campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo com dois compromissos a cumprir. E na tarde deste domingo (17), às 16h, o elenco alvinegro vai reencontrar a torcida no último jogo do ano na Vila Belmiro, em uma festa em que o duelo contra o CRB vira apenas um detalhe. Com 68 pontos, o empate garantiu o título santista, já que os rivais Mirassol (2º) e Novorizontino (3º) – que empatou com o Paysandu-PA na tarde deste sábado (16) – não tem mais a possibilidade matemática de passar o time do Litoral na tabela.

O Santos vive uma temporada de contrastes entre 2023 e 2024. O rebaixamento no Brasileirão de 2023 marcou um momento de grande frustração para o clube e sua torcida. A equipe, que lutou para escapar do Z4 até a última rodada, não conseguiu evitar a queda na Vila Belmiro, contra o Fortaleza, encerrando sua participação na 17ª posição, um duro golpe para um dos maiores clubes do futebol brasileiro, que jamais havia disputado a Série B. A reconstrução começou já no ano passado com Marcelo Teixeira, que foi eleito presidente do Santos FC para o triênio de 2024/2026.

A campanha do Santos na Série B de 2024 foi marcada por altos e baixos, mas com um desfecho positivo. Após começar a competição de forma instável, chegando a ocupar a 7ª posição nas primeiras rodadas, o time reagiu e garantiu a liderança ao fim do primeiro turno. Com 68 pontos conquistados até a 36ª rodada, o Santos já havia assegurado o retorno à Série A com uma campanha sólida, somando 20 vitórias, 8 empates e 8 derrotas até agora.

Neste momento, a duas rodadas do fim do campeonato, além da liderança, o Peixe detém o segundo melhor ataque da competição, balançando as redes por 56 vezes, atrás apenas do Ceará, com 58. A defesa também foi um ponto forte do Santos, com apenas 28 gols tomados, três a mais que o Mirassol, líder neste quesito.

CONTINUIDADE

Apesar da instabilidade, o técnico Fábio Carille afirmou em coletiva que, internamente, nunca houve desconfiança quanto ao sucesso do clube. “Ficamos três ou quatro rodadas fora do G4, como que íamos achar que não ia dar (para subir à Série A)? O interno estava controlado, o externo não tem como. Não ficamos longe do G4 em momento algum”, explica.

Mesmo com o título, a permanência do treinador é questionada pela diretoria e torcida santista, mas Carille garante que mantém o planejamento no time da Vila. “Penso que o Santos está muito atrasado em relação ao planejamento, o Santos não pode perder mais tempo. O importante é todos pensarem no clube e começar a direcionar algumas coisas”, completa o comandante.

Apesar de parecer um jogo simples para o alvinegro levantar a taça, pode ser uma decisão para o CRB, já que o clube alagoano é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 39 pontos, e precisa da vitória para garantir a permanência por mais um ano na Série B.