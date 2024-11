Sinner atropela Ruud e enfrenta Fritz na decisão do ATP Finals

Jannik Sinner atropelou Casper Ruud neste sábado e confirmou sua vaga na decisão do ATP Finals. Diante de sua torcida, o tenista italiano superou o norueguês por 2 sets 0, com parciais de 6/1 e 6/2, am apenas 1h09min. No domingo, o número 1 do mundo vai enfrentar o americano Taylor Fritz na final do torneio que reúne os oito melhores da temporada. Será uma reedição da decisão do último US Open.

A grande final da competição que encerra a temporada do circuito masculino está marcada para começar às 14 horas, pelo horário de Brasília. Será o quinto confronto entre Sinner e Fritz. O líder do ranking tem três vitórias e uma derrota contra o americano - venceu justamente os últimos três confrontos, sendo um deles na própria fase de grupos da competição atual por duplo 6/4.

Em busca do seu primeiro título do Finals, Sinner disputará a final pela segunda vez consecutiva. No ano passado, foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic por 2 a 0. Fritz, por sua vez, está na decisão do Finals pela primeira vez na carreira. O número cinco do mundo vem do vice-campeonato do US Open, quando foi batido justamente pelo italiano por 3 a 0.

Neste sábado, Sinner obteve a primeira quebra do jogo no segundo game e abriu 3/0. O italiano dominava com tranquilidade o fundo de quadra. E também neutralizava as tentativas do norueguês de variar seu jogo, buscando a rede. Ruud venceu apenas um game e o favorito fechou a parcial em apenas 30 minutos.

O segundo jogo teve trajetória semelhante, com um pouco mais de resistência de Ruud, tenista que vinha em má fase na temporada antes do Finals. O tenista da Noruega se esforçou para variar o jogo, tentando encontrar uma lacuna do outro lado da quadra. Mas não teve sucesso. Sinner se impôs em quadra, sem demonstrar maior dificuldade, e confirmou o favoritismo, em busca do seu oitavo título da temporada.