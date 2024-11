Taka e as lições valiosas dos animais

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB) usou as redes sociais, em um momento de reflexão, para falar de respeito, lealdade, coragem e perseverança. Para o emedebista, encontramos nos animais lições valiosas sobre a verdadeira essência da humanidade. Segundo o prefeito eleito, em sua simplicidade e pureza, os animais revelam uma capacidade de amar, de se conectar e de demonstrar lealdade que inspira. “A interação com os animais nos ajuda a desenvolver responsabilidade, paciência e capacidade de amar incondicionalmente, virtudes essenciais para uma vida mais plena e significativa”, disse. Porém, sem perder o timing, destacou ações que pretende implementar a partir de 2025, como oferecer atendimento veterinário de qualidade, além de campanhas permanentes de vacinação e castração sem custo.

Bastidores

Rotativo

O deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil, foto) não perde a oportunidade de alfinetar o prefeito reeleito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), para quem perdeu as eleições majoritárias deste ano. Com a volta da cobrança do estacionamento nas ruas da cidade, o unionista afirmou que a nova moda do PT é expandir a Zona Azul para diversos bairros e comparou o rotativo a um caça-níqueis. “O PT precisa para pagar a conta das eleições e optou por criar mais taxas, sem considerar alternativas como rotativos gratuitos”, disse.

Visita

O prefeito reeleito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), visitou ontem a família da pequena Isabelly Vitória, de dois meses de vida, que engasgou com leite e parou de respirar, mas foi salva pelos guardas-civis municipais Alberto e Janisley, na noite de 6 de novembro. Os agentes realizaram a manobra de Heimlich (procedimento de primeiros socorros essencial para desobstruir as vias aéreas). “Em um momento difícil e desafiador como o que o pai da Isabelly passou, procure nossas unidades de Saúde, mas também a GCM, porque ela está pronta para ajudar. Dá certo”, disse o prefeito.

Meio Ambiente

O vereador de São Caetano Gilberto Costa (PP) protocolou indicação sugerindo estudos para a criação de uma Secretaria de Meio Ambiente no município. Na justificativa, Costa destacou a necessidade de atuação especializada em meio ambiente, especialmente diante dos desafios climáticos e ambientais atuais. “É fundamental que o município disponha de estrutura governamental especializada, capaz de coordenar ações e políticas voltadas à proteção ambiental”, disse.

Muralha em Diadema

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), visitou o COI (Centro de Operações Integradas) de Santo André a convite do vereador eleito Diego Cabral (MDB). Durante a visita às instalações, o emedebista conheceu o programa Muralha Digital, de monitoramento inteligente, que integrou seu programa de governo. “Não tenho dúvidas de que o Muralha Digital representará um investimento estratégico na segurança pública, tornando o município mais preparado para o enfrentamento à violência”, disse Taka.

Linha 20-Rosa

A coordenadora da Frente Parlamentar em Prol da Linha 20-Rosa do Metrô, deputada estadual Carla Morando (PSDB), fez emenda à LOA (Lei Orçamentária Anual), que projeta receitas e despesas do Estado para 2025, destinando R$ 10 milhões para implementação da Linha 20-Rosa, que ligará Santo André à Capital, passando por São Bernardo. “Nosso objeto é garantir a ampliação de políticas públicas de transporte metroviário à população do Grande ABC”, disse.