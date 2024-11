Após irem juntinhos ao Grammy Latino, Xamã se derrete por Sophie Charlotte: Meu maior prêmio

Que casal! Sophie Charlotte usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 15, para se declarara para o namorado Xamã após o cantor vencer a categoria Melhor Música Urbana em Português com Cachimbo da Paz 2 no Grammy Latino 2024.

A atriz publicou no Instagram uma série de fotos dos dois se beijando e posando no tapete vermelho da premiação que rolou na noite da última quarta-feira, dia 14.

Amei estar ao seu lado nessa conquista linda! Xamã, eu te amo! Latin Grammy, uma noite surreal e inesquecível!, escreveu Sophie na legenda da publicação.

Em resposta, Xamã comentou na foto da amada.

Meu maior prêmio na vida é ter você na minha vida, meu amor, escreveu.