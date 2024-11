Taxa do lixo vai para o IPTU em Diadema

A impopular taxa do lixo passará por mudança em seu sistema de cobrança em Diadema. O tributo, atualmente vinculado à conta de consumo de água e esgoto, será cobrado no carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) a partir de 2025. “Parabéns!(o prefeito) Faz justiça em cima da injustiça”, ironizou o vereador Reinaldo Meira (Solidariedade). O parlamentar lembrou que a contribuição, até dezembro de 2022, não era aplicada na cidade. No entanto, a gestão do prefeito José de Filippi Júnior (PT) elaborou projeto de Lei Complementar, aprovado pela Câmara, que instituiu a Taxa de Serviço de Coleta, Manejo e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos” e passou a onerar moradores e empresas.

Josa Queiroz (PT), líder do governo Filippi na Câmara, afirmou que o governo atende aos anseios da população ao promover a mudança na cobrança da taxa do lixo, mas minimizou o fato de levar para votação a Lei Complementar somente após o período eleitoral. “Cumprimos com o compromisso assumido”, disse, garantindo que o texto só não foi votado antes por impeditivos legais. “Para aqueles que fizeram populismo (com a taxa do lixo), quero saber como vão se virar, se vão deixar de cumprir uma normativa de obrigação. Provem do próprio veneno”, disse o petista ao criticar aliados de Taka Yamauchi (MDB), prefeito eleito de Diadema, que se dizem contra a cobrança e atuaram para a revogação dela.

No projeto assinado por Filippi enviado à Câmara, justifica-se a mudança na cobrança por “inconsistência na base de dados; dificuldade de lançar a taxa de lixo junto com a conta da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo); insegurança jurídica e averiguação do Ministério Público por suposta conduta abusiva na ‘cobrança casada’ com a conta de água”.

A alteração foi aprovada por 20 votos a favor e nenhum contrário – o presidente da Casa, Orlando Vitoriano (PT), não vota. O texto seguirá para sanção do prefeito Filippi, que deverá homologar a lei nos próximos dias.

O novo formato de cobrança passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2025, com a taxa do lixo sendo cobrada no mesmo carnê do IPTU.

Nas redes sociais, o prefeito Filippi comemorou a decisão da Câmara de aprovar o projeto elaborado pela sua gestão. “Um compromisso que assumi com a população... Foi ouvindo a população que encontramos uma solução de cobrança justa para todos”, discorreu.

