Gustavo Mioto homenageia Ana Castela em noite de Grammy Latino: Muito orgulhoso

É hoje! Na noite desta quinta-feira, dia 14, acontecerá em Miami a premiação do Grammy Latino. Ana Castela está entre as indicadas na categoria Melhor álbum de música sertaneja com Boiadeira Internacional.

Animado e ansioso para o evento, Gustavo Mioto, namorado de Ana Castela, usou as redes sociais para prestar uma homenagem à amada. Através dos stories, ele postou um clique beijando a boiadeira e não escondeu o orgulho que sente da mesma.

Hoje é o dia que você anota mais um pedaço de história no mundo? hoje mais uma vez você leva o sertanejo pro planeta? Muito orgulhoso e ansioso pra te ver com esse prêmio na mão, e mais ansioso ainda pra comemorar pessoalmente e bem perto! Te amo? boa sorte!