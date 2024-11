Após 11 meses de tratamento, menino de 7 anos celebra cura do câncer

Pedro César Souza, de apenas 7 anos, celebrou nesta quarta-feira (13) uma vitória que trouxe alívio e esperança para sua família e para a equipe da Casa Ronald McDonald ABC, em Santo André. Após oito meses de tratamento oncológico intensivo em São Paulo, e com apoio da Casa, Pedro recebeu a tão aguardada alta médica, um sinal de que venceu a batalha contra o câncer. Exames recentes confirmaram a eliminação da doença, permitindo o retorno do garoto e sua mãe, a dona de casa Érica Emácita, 38, ao estado de origem, Macapá, onde o diagnóstico inicial foi realizado.

Com a infraestrutura de saúde limitada em sua cidade, Pedro precisou ser transferido para São Paulo, onde encontrou na Casa Ronald McDonald ABC o acolhimento necessário para enfrentar os desafios de seu tratamento. A instituição forneceu hospedagem e apoio integral à família, facilitando o acompanhamento médico especializado. Nesse período, Pedro passou por uma cirurgia para retirada de um tumor que, embora inicialmente benigno, foi posteriormente identificado como maligno, exigindo 11 meses de quimioterapia. Durante esse tempo, o garoto contou com o suporte de uma rede de apoio emocional formada pela equipe da casa e outras famílias.

Para simbolizar sua superação, Pedro tocou o "sino do Jobson", uma tradição na Casa Ronald McDonald ABC reservada para pacientes que celebram a cura do câncer. Com o sorriso e a esperança renovada, a mãe de Pedro, Érica, agradeceu à equipe e às outras mães que compartilham a mesma luta, deixando uma mensagem de fé: “Acreditem e tenham fé, que todos vocês também podem ser curados.”

A Casa Ronald McDonald ABC, que apoia crianças e adolescentes no enfrentamento ao câncer, oferece gratuitamente hospedagem, refeições, kits de higiene, transporte e suporte psicossocial às famílias. O câncer infantojuvenil é uma das principais causas de mortalidade entre crianças no Brasil, e histórias como a de Pedro são um exemplo do impacto positivo do acolhimento e tratamento especializado. Interessados em apoiar a instituição podem entrar em contato pelo WhatsApp (11) 4433-4490 ou pelo e-mail contato@casaronaldabc.org.br.