Angélica revela que precisou contar uma mentira sobre quando perdeu a virgindade

Angélica revelou no terceiro episódio do seu programa 50&Uns que precisou mentir sobre quando perdeu a virgindade. Aos 17 anos de idade na época, explicou que manteve segredo porque não sabia nada sobre sexo e não se sentia no direito de falar no assunto.

- Eu gosto de sexo. Pode ser uma coisa muito boba de dizer, mas por muito tempo na minha vida, eu não pude falar sobre isso. Esses dias eu estava vendo uma revista dos anos 1990, e eles me perguntaram sobre virgindade. Eu respondi alguma coisa assim: Espero que seja um momento mágico. Acontece que eu já não era mais virgem.

A loira ainda continua, afirmando que ninguém soube sobre esse momento íntimo na época:

- Ninguém soube. Ninguém, e eu não estou falando só da imprensa. Minha primeira vez não foi lá essas coisas, porque eu não sabia nada de sexo. Era comum na época. Eu era muito infantil, demorei muito para amadurecer. Então era uma situação esquisita.

Angélica ainda relembra que era muito questionada sobre o assunto:

- A imprensa me perguntava de sexo o tempo todo. Não tinha ninguém que me proibia de falar, mas eu mesma sabia que não tinha o direito de falar de desejo. eu servia para ser desejada, mas não para abrir a boca sobre esse assunto.

Durante seu programa, ela não revelou com quem teve sua primeira vez, no entanto, quando participou do Quem Pode, Pod comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes em julho de 2022, a apresentadora contou que foi com jornalista Cesár Filho e deu detalhes do relacionamento.

- Primeiro namorado sério foi com 15 anos de idade. Eu tinha 15 e ele tinha 28. Perdi minha virgindade com 17. Foi um namoro longo, ele foi um super namorado, eu não tinha tempo, e ele ia aos shows pra me ver.