Sasha Meneghel se emociona ao receber declaração em festa de lançamento de João Lucas

Na noite da última quarta-feira, dia 14, João Lucas recebeu famosos na festa de lançamento de seu novo álbum, que aconteceu em São Paulo. Animado em apresentar seu mais novo trabalho, o cantor fez uma série de publicações nas redes sociais e ainda se declarou à Sasha Meneghel durante o evento.

Antes da festa, o cantor escreveu um texto compartilhando com os seguidores os sentimentos e a emoção de finalmente disponibilizar João Lucas - O Álbum.

Eu esperei tanto por esse momento, sonhei tanto com esse dia, que agora que chegou eu estou me esforçando para entender o que estou sentindo desde que comecei a cantar, sempre entendi a música como um ato de serviço, às vezes para mim, às vezes para o outro... Mas ela sempre teve esse papel na minha vida, e hoje ouvindo o álbum, eu tenho ainda mais essa clareza. Esse álbum é uma realização para mim, mas feito para vocês. Foi feito para me conectar com vocês, para eternizar momentos e histórias na voda de vocês e na minha, e mesmo sem conhecer todos pessoalmente, eu quero muito que de alguma forma vocês sintam o que eu senti compondo e gravando João Lucas. Esse projeto já mudou a minha vida antes mesmo de nascer. Eu espero que gostem.

Mais tarde, mostrou nos Stories do Instagram alguns registros de como foi a noite. Um deles, gravado por uma amiga, mostra o artista no palco fazendo uma declaração à esposa, que fica emocionada e seca as lágrimas enquanto ouve as palavras do amado.

- Te amo muito. Você me inspira todos os dias a escrever, a cantar, a acordar, a conquistar o mundo, diz João para Sasha.

Sasha também atualizou as redes com um vídeo da festa. A filha de Xuxa Meneghel filmou o amado cantando e escreveu:

Que álbum lindo, cheio de verdade, amo e tanto de você! Não poderia sentir mais orgulho! Parabéns, meu amor.

Bruna Marquezine e o namorado João Guilherme também marcaram presença no evento para prestigiar o lançamento do amigo.