Taka enxugará gastos, revisará contratos e fará choque de gestão

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), aguarda a primeira reunião das comissões de transição de governo, marcada para o próximo dia 18, para se inteirar oficialmente da situação financeira da cidade, bem como sobre obras em andamento, entre outros temas. Porém, adiantou que serão prioridades para o começo do seu governo a revisão de todos os contratos, o enxugamento da máquina pública e um “choque de gestão” na Saúde e zeladoria.

“Espero que a transição seja um movimento democrático, feito com transparência. De colocar, acima de tudo, a administração, a gestão e o respeito como pilares. Primeiramente, vamos revisar todos os contratos. Queremos enxugar os gastos desnecessários e dar um choque de gestão na cidade, principalmente na Saúde. Claro que a zeladoria, aquilo que a gente contrapôs, vamos levar eficiência.”

Taka complementou que todas as ações ocorrerão por meio de consenso e de escuta da população. “Todas essas mudanças e reformas administrativas virão para que a gente tenha maior eficiência na máquina pública”, destacou o prefeito eleito, durante o podcast Política em Cena, do Diário.

Com relação às finanças da cidade, Taka afirmou ter conhecimento de que os números não são positivos e que a dívida com o Ipred (Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema) é preocupante. Entretanto, disse estar preparado para buscar o equilíbrio financeiro do município.

“Muito nos preocupa essa relação com o Instituto de Previdência da cidade, pois há um rombo muito grande. Por meio de vocês (Diário), sabemos da ineficiência dos pagamentos com os fornecedores. Pagamentos atrasados há quatro, seis meses. Temos uma preocupação muito grande, para que possamos adequar tudo isso ao orçamento. Independentemente de tudo, sabemos o quanto precisaremos nos esforçar para fazer esse equilíbrio financeiro e administrativo na cidade, sempre pautados no orçamento real”, destacou.

RECURSOS

O prefeito eleito pretende equilibrar as finanças da cidade no menor tempo possível. O emedebista destacou que os governos federal e estadual serão os primeiros acionados para equalizar a situação do município. Taka defende bom relacionamento com a União. Afirmou que, passadas as eleições, não existem mais bandeiras partidárias e acredita que Lula é amigo de Diadema e não de políticos.

“A classificação de rating (nota de crédito dada por uma agência de classificação de risco) de nossa cidade não vai bem. Salvo engano é D+. Precisamos melhorar o rating, para trazer investimentos externos. Vamos, nas próximas semanas, buscar os recursos paralisados junto ao governo federal. Vamos também estar junto à Caixa (Econômica Federal) vendo todos os contratos, especialmente aqueles com cláusulas suspensivas, para que a gente possa destravar (as verbas). Também vamos buscar junto ao governador Tarcísio (de Freitas, Republicanos) essa ajuda, principalmente na área da Saúde.”