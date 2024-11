Vítimas de Hospital da Mulher pedem abertura de CPI na Câmara

Várias mulheres ocuparam a galeria da Câmara de São Bernardo durante a sessão desta quarta-feira (13) para cobrar providências sobre denúncias de negligência no Hospital da Mulher. Elas seguravam cartazes com fotos de supostas vítimas do equipamento. O grupo que foi à Câmara reuniu, em uma semana, cerca de 80 casos de negligência e violência obstétrica registrados no hospital. Cartazes exibiam histórias de mães que perderam seus filhos ou passaram por situações traumáticas durante o atendimento na unidade.

Valéria Cristina, 35 anos, fez um relato emocionado sobre a morte de seu filho, Lian, após atendimento “desumanizado”. O grupo pediu a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar os casos de negligência e violência obstétrica na unidade de Saúde.

Valéria revelou que fez o parto de Lian no dia 20 de junho deste ano, mas o bebê precisou ser internado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 12 dias depois e foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência em estado grave. No dia 12 de julho, Lian morreu, e Valéria acredita que a negligência durante seu atendimento no Hospital da Mulher foi determinante para a morte do filho.

Durante seu relato, Valéria descreveu uma série de práticas inadequadas e agressões verbais por paarte de médicos e profissionais de Saúde, incluindo a pressão para que fosse submetida a um parto normal. “A experiência foi um verdadeiro pesadelo”, disse.

A pedido das mulheres presentes na sessão, os vereadores se comprometeram a colher mais informações sobre os casos e, na quarta-feira, votarão requerimento solicitando ao Hospital da Mulher detalhes sobre os atendimentos e as circunstâncias dos casos relatados. Conforme a resposta da unidade de Saúde, o vereador Ivan Silva (PRTB), líder de governo na Casa, informou que poderá ser aberta uma CPI para investigar as denúncias.

RESPOSTA

A Prefeitura, por meio de nota divulgada pela Secretaria da Saúde, lamentou “profundamente” os casos registrados no Hospital da Mulher e se solidarizou com as famílias afetadas. “O compromisso do hospital, como instituição dedicada ao atendimento materno-infantil, é sempre oferecer o suporte e a assistência necessários”, disse.<TL>