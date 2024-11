Após revelar gravidez, Brunna Gonçalves conta que Beyoncé foi uma das primeiras pessoas a saber da novidade

Mamães do ano! Ludmilla e Brunna Gonçalves estão à espera do primeiro filho. No último sábado, dia 9, a cantora surpreendeu o público durante seu projeto musical, o Numanice #3, ao beijar a barriga da esposa enquanto cantava Maldivas, sucesso que compôs para ela. Momento perfeito para compartilhar essa novidade, né?

Dias depois da revelação, Brunna abriu uma caixa de perguntas nas redes sociais e contou que uma das primeiras pessoas a descobrir sobre a gravidez foi ninguém mais, ninguém menos, que a Beyoncé!

Segundo ela, Ludmilla estava em Paris em uma festa da cantora, e, quando chegou, foi questionada sobre onde estava a Brunna:

Ludmilla estava em Paris na festa da Beyoncé e assim que ela chegou, foi cumprimentá-la e Beyoncé perguntou por mim, porque eu não havido ido. Ludmilla explicou que precisei ficar no Brasil porque estava grávida. Ela ficou super feliz! Falou coisas lindas e abençoou nosso baby.