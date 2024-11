Após roça formada, Sacha vira alvo de acusações e Giselly fica revoltada com o peão... Veja tudo o que rolou na madrugada de A Fazenda 16

A Roça da semana foi formada na noite da última terça-feira, dia 12, e Giselly, Vanessa, Flora e Luana estão na berlinda. A ex-BBB foi indicada pelo Fazendeiro Sacha, então não participará da Prova do Fazendeiro, mas as outras três peoas disputarão o chapéu mais aclamado, além da oportunidade de escapar da roça.

Após a votação, as emoções ficaram a flor da pele e na volta para a sede, a advogada, que não ficou nem um pouco tranquila com a sua indicação, começou a culpar Sacha dizendo que ele queria que ela saísse do programa.

- O que você fez foi desumano! Você quis me tirar do jogo. O Brasil está vendo, o Brasil viu que meu ombro saiu, foi assustador, disparou ela.

- Se você tivesse com o ombro saído, o programa tinha te dado uma tipoia. Você está com um lencinho fazendo cena, respondeu o ator.

A discussão dos peões pegou fogo e até Sidney Sampaio entrou no meio, afirmando que Sacha estaria até mesmo xingando a vaca que mora por lá na hora dos cuidados com os animais. Isso porque o Fazendeiro está com a função do peão após ele conseguir atestado médico por problemas na perna.

- Você não está fazendo nada no meu lugar, não, Sacha, você está sendo obrigado. Está sendo obrigado, sim, você é o Fazendeiro, disparou o ator.

- Obrigado não. É obrigação da Vanessa, eu coloquei a Vanessa no lugar da vaca, se eu não quisesse fazer, eu não faria, estou fazendo porque eu quero, estou adorando fazer a vaca, rebateu Sacha.

- Então está certo, eu vejo você falando que a vaca é uma desgraçada, que a vaca é um saco, isso é adorar fazer? Chegou nos meus ouvidos aqui que você está falando: Vaca desgraçada, afirmou Sidney.

- Eu? Não! Quem falou isso? Eu quero saber quando que eu falei vaca desgraçada. Eu estou amando a vaca, finalizou o Fazendeiro.

O assunto não finalizou ali e virou pauta do grupão em conversas na casa da árvore, e Sidney revelou que foi Vanessa quem falou sobre a vaca. A peoa discordou e contou o que aconteceu.

- Não é que ele falou que a vaca é desgraçada, mas na hora que ela começa a cagar no meio da ordenha, ele fala: Ah, desgraçada, explicou.