Palavra do Leitor - 13 de novembro de 2024

Jornada de trabalho – 1

‘PEC que prevê o fim da escala 6x1 precisa de votos’ (Economia, ontem). Jornada 6x1 é escravagista! Esta desgraça do PT é o que é também por minha culpa! Por uns 25 anos votei nesta cambada de “soluções prontas” para todos os problemas do País; era puro engodo, embuste, encantamento de burros, e é assim até hoje! Já trabalhei em jornada 6x1 e foi uma experiência terrível! A pessoa trabalhadora não tem tempo para nada! É uma escravatura! Só quem votava e militava pelo PT pode afirmar PT nuca mais!

Joselenes Souza Santos

São Bernardo

Jornada de trabalho – 2

Essas sempre foram as verdadeiras pautas do PT! Ótimo projeto para ser discutido. Nessa pauta não há esquerda ou direita; é uma pauta que interessa a todos.

Ziza Pires

do Facebook





Democracia e liberdade

‘PSDB participa de fórum em defesa da democracia no México’ (Política, dia 10). Parabéns ao prefeito Paulo Serra que nos representou através da sua participação no Fórum promovido pelo América Livre, na Cidade do México, de 6 a 9 de novembro. Como o ponto central do Fórum foi a defesa da liberdade, concordo com sua afirmação no que diz respeito às contradições cometidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prega a defesa da democracia, mas é amigo e apoiador de ditadores na América Latina e mundo afora. E também, dentro do País que chefia, suas práticas como líder do Executivo não apoiam a plena democracia e liberdade. Fico especialmente feliz por saber que o fórum foi promovido pela Fundação Alemã Konrad Adenauer, que também é mantedora da Politize. A Politize é uma fundação brasileira, suprapartidária e sem fins lucrativos e que tem como principal objetivo levar o ensino da política, democracia e cidadania aos brasileiros. Eu sou embaixador da Politize em Santo André!

Marcos Tegacini

Santo André

Gastos públicos

Vendo a dificuldade deste governo para cortar gastos, gostaria de sugerir ao presidente que corte ministérios, pois, dentre os 39, é fácil achar mais de cinco que estejam dando resultados. Senão vejamos: Portos e Aeroportos, Minas e Energia, Meio Ambiente, Pesca, Povos Originários, Comunicações. Imagine a economia para o País. E depois de fechar esses, com certeza virão outros. Ou mostram serviço ou estão fora. Simples assim.

Izabel Avallone

Capital

José Dirceu

Parece-me que o colega desta valiosa coluna, Alencar Marcon, realmente não está informado ou não compreende o que se passa em sua volta (Justiça, dia 10). Será que vai precisar desenhar para mostrar que o traste José Dirceu cometeu sim vários crimes ao longo de sua vida e, por isso mesmo, foi condenado em várias instâncias por diversos crimes e danos caudados ao erário público? Isso também mata sim porque muito dinheiro que era para ter ido para saúde e saneamento básico, por exemplo, se perdeu pelo caminho da corrupção. Procure se informar em meios de comunicação sérios para ver os crimes cometidos com este cidadão e seus comparsas. Não vai ser difícil encontrar a verdade. Basta um pouquinho de discernimento e boa vontade.

Mauri Fontes

Santo André

Santos

‘Santos derrota Coritiba no Sul e retorna à elite’ (Esportes, ontem). Agora, depois da vitória contra o Coritiba, com belo gol de Otero, à lá Zenon, Zico, Neto e Marcelinho Carioca, em pleno Couto Pereira, garantiu a liderança da Série B junto com o acesso, e também pôs uma mão na taça. No próximo jogo, contra o CRB, na Vila Belmiro, o Santástisco pode se consagrar campeão brasileiro da Série B. E já começa a pensar em contratar Neymar e Messi para vestir a camisa 10, que ficou no armário no ano de 2024, já que não era digna de ser vestida na série B, porque se tratava da camisa do maior e melhor jogador da história do futebol mundial, o Rei Pelé. O presidente Marcelo Teixeira, com a sua competência e seu amor pelo Santos, deveria contratar os dois craques para atuarem juntos em 2025 na Série A do Brasileiro. Pega a visão, nação santista. Estou muito feliz. O meu prefeito, Marcelo Oliveira (PT), reeleito e o Santos FC conquistando a elite do futebol brasileiro – só falta o caneco da Série B.

Eduardo Furtado

Mauá