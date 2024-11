Viih Tube revela quando irá apresentar o filho e dá spoiler: A cara da Lua

O pequeno Ravi nasceu na noite da última segunda-feira, dia 11, mas foi apenas nesta terça-feira, dia 12, que Viih Tube falou sobre a chegada do caçula! Através das redes sociais, a influenciadora postou um carrossel de fotos do parto e revelou o momento em que começou a sentir contrações.

As 21h de domingo comecei a sentir contrações e jurava que eram apenas prodomos. 38 semanas e 4 dias. E ele escolheu essa data tão linda pra vir, Ravi nasceu 11/11, 19h49. Com 3.760, 49cm. Foi um dia que me ensinou muita coisa! Que eu senti claramente a presença de Deus, cuidando da gente! Me dando discernimento. Logo conto tudinho pra vocês como foi!

Viih ainda contou que o encontro entre Lua e o irmãozinho está prestes a acontecer:

Amanhã será o encontro dos irmãos, e assim que a Lua conhecer ele, eu mostro amanhã o rostinho dele pra vocês também. Mas só um spoiler: A CARA DA LUA!

E não foi apenas no feed que ela se pronunciou! Nos stories ela contou que que passou por 19 horas de trabalho de parto, dilatou os 10 centímetros, mas foi encaminhada para uma cesárea de emergência. Apesar do susto mãe e bebê estão bem.

Além de Viih Tube, Eliezer também se pronunciou e se emocionou ao falar do nascimento do bebê.