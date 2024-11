Grupos do Paulistão serão definidos hoje em sorteio

Os representantes dos clubes da Série A-1 do Campeonato Paulista se reúnem na noite de hoje, no Estádio do Pacaembu, para a reunião do conselho técnico, que definirá a forma de disputa da edição 2025, além das chaves.

Não deve haver grande mudança no regulamento. Portanto, os 16 clubes serão divididos em potes para a definição de grupos, com Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians como cabeças de chave.

São Bernardo FC e Água Santa, os dois representantes do Grande ABC na divisão, dividem o pote três com Portuguesa e Mirassol.

O pote dois tem Bragantino, Novorizontino, Internacional de Limeira e Ponte Preta. Já os recém-promovidos Velo Clube e Noroeste estão no pote quatro, com Botafogo-SP e Guarani.

OUTRAS DIVISÕES

Os dirigentes dos clubes participantes da Série A-2, na qual está o Santo André, e A-3, que conta com o EC São Bernardo, se reuniram na tarde de ontem para o lançamento das campanhas do próximo ano. No evento foi decidido que ambas as competições também seguem sem alterações no regulamento. Já a A-4, que tem o São Caetano, será definida amanhã.