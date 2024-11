Conversas do grupão e Giselly e Flora ameaçadas

Dia de Roça é sempre um nervosismo para os peões. Dessa vez os alvos da semana são Flora e Giselly, que não estão agradando o grupão e foram tópico de conversas entre eles.

Em um bate-papo na área externa, Sidney Sampaio fala com Fernando, Albert, Vanessa e Juninho, quando afirmou que Flora e Giselly estão sufocando o grupão e estão fazendo de tudo para escapar da roça.

- Elas não estão deixando a gente respirar, elas estão querendo que passe essa imagem de que a gente está validando tudo, não sei o que... Tem limite as coisas. Hoje, para vocês terem uma ideia, no mínimo, eu já fui interrompido ou pela Gizelly, ou pela Flora, em umas três conversas minhas, disse Sidney.

Albert também diz não confiar nas meninas e afirma que ele não passará a mão na cabeça de Giselly.

- A Giselly é suja de tinta no jogo sim. Quem quiser passar a mão na cabeça dela que passe, disparou o peão.

- Giselly e Flora são que eu convivo, trato bem, mas não confio nelas, revelou Vanessa.

- A Flora e a Giselly vieram me dar um feedback sobre a brincadeira que fiz com a Luana, falando que foi machismo e eu falei com ela e pedi desculpas. Voltei, falei com as duas e agradeci o conselho. Daqui a pouco elas voltam com a pauta: Não, porque quando aquela brincadeira do Albert foi machista, e fui e falei para ele, contou Albert.

- Você se comoveu com a pauta e veio me dar um toque porque gosta de mim ou veio usar isso como palanque?, finalizou o peão.