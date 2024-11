Taka anuncia emenda de R$ 1 mi para Campo ABC

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), e o vereador reeleito Reinaldo Meira (Solidariedade) estiveram no último sábado no Campo ABC, situado no bairro Taboão, e anunciaram emenda no valor de R$ 1 milhão – destinada pelo deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (Solidariedade) – para revitalização da arena pública. “O recurso permitirá a realização de obras de modernização e melhorias, proporcionando um local mais adequado à prática esportiva”, disse Taka. No vídeo publicado nas redes sociais é possível perceber que o campo de grama sintética está em péssimas condições, assim como os vestiários. Mesmo assim, Taka arriscou chute a gol e contou com a indolência do goleiro, que pareceu não fazer o menor esforço para evitar que a bola do emedebista entrasse, com direito inclusive a replay e ‘narração’ de Galvão Bueno.

BASTIDORES

Debate

Enquanto a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) recolhe assinaturas para protocolar PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê o fim da escala 6x1 – ou seja, de uma folga a cada seis dias de trabalho –, o Ministério do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT, foto), defende que o tema deveria ser tratado em convenções e acordos coletivos. “Este tema exige discussão aprofundada e detalhada envolvendo todos os setores”, disse Marinho, pelas redes sociais. O MTE destacou em nota que a redução de jornada para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável, quando resulta de decisão coletiva.

Encontro – 1

A vereadora reeleita de Santo André Dra. Ana Veterinária (PSD) participou na manhã de ontem do Encontro Estadual do PSD. Convocado por Gilberto Kassab, presidente nacional da sigla e secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, o evento na Capital contou com as presenças dos governadores paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e paranaense Ratinho Júnior (PSD), além de deputados federais, estaduais e prefeitos do partido – são 208 chefes de Executivo municipais eleitos pela sigla no Estado.

Encontro – 2

“Aproveitei o encontro para conversar com lideranças, secretários de Estado e colegas de partido já buscando recursos, serviços e programas para nossa cidade”, disse Ana Veterinária – que, ao lado de Vavá da Churrascaria, formam a bancada do PSD na Câmara de Santo André. Única vereadora eleita na cidade e a mais votada dentre as mulheres no Grande ABC, Ana deixou o União Brasil e migrou para o PSD na janela partidária deste ano.

Parceria

O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), mantém agenda intensa desde as eleições. Na última semana, o socialista se reuniu com a ex-prefeiturável na Capital e deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP). Na pauta, projetos futuros para o município e o Grande ABC. “Temos muito a fazer pela cidade, e parcerias como essa (com a deputada) só nos impulsionam a trabalhar muito para levar desenvolvimento para Rio Grande da Serra”, afirmou.

Símbolo

O prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella (PL), aproveitou o fim de semana para participar de missa e da inauguração no novo campanário (torre onde ficam os sinos) da Paróquia São Bento, marco da cidade. “A história da paróquia, que começou com a união de 42 famílias no bairro Olímpico, representa a força de nossa comunidade e o compromisso com o bem-estar de todos. Este campanário é mais do que uma estrutura. É um símbolo de fé, união e progresso para São Caetano”, afirmou Tite.