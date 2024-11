Charge - 12 de novembro de 2024

No apagar das luzes de seu mandato, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD), está em guerra com parte da classe médica da cidade. Após indicar um advogado para o comando da Secretaria de Saúde, a gestão implementou um programa para reduzir em 25% o tempo de consultas, obrigando os profissionais a atender mais pacientes. Em contrapartida, como forma de “compensá-los”, um programa de metas foi criado com uma bonificação financeira para quem conseguisse cumpri-las. No entanto, o secretário Guilherme Crepaldi Esposito afirmou que a premiação em dinheiro não foi paga.

“(Houve) Falha administrativa e a Secretaria de Saúde assume a culpa pela operacionali-zação”, disse Esposito, durante audiência pública da LOA (Lei Orçamentária Anual) na Câmara, na última sexta-feira.