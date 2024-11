L I V R O S. A riqueza do IHGSP. A obra que vem do interior. Navegando.

SANTO ANDRÉ

“É o sonho do poeta, é a cidade que é mulher, é o Santo André que traz a fé, mas é homem é André. Não importa o que seja, só que seja Santo André!”.

Versos do poema “O sonho do poeta”, de Eliete Ferreira Gebara, para o volume 2 de “Poemas da Cidade”, série da Editora Coopacesso, 2015.

Eliete, educadora, nasceu em Santo André e trabalhou também em Ribeirão Pires e Mauá.

A MAIS LINDA REVISTA

Ao aportar este ano em Mauá, e se apresentar aos memorialistas do Grande ABC, o novo presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, professor João Tomas do Amaral, distribuiu um presente: a revista do IHGSP (ano CXIX – volume XCVII – São Paulo, 2013). Justa homenagem à então presidente, Dra. Nelly Martins Ferreira Candeias e sua diretoria, mais Conselhos Administrativo e Fiscal).

Na apresentação, o editor e jornalista-responsável, Armando Alexandre dos Santos, não esconde os esforços e sacrifícios para que a revista saísse. E veio revigorada e atraente, com nova diagramação, mas mantendo a chama de amor à história paulista e paulistana dos primeiros tempos, ainda século XIX apontando para o XX.

O sumário é riquíssimo. Vai do artigo da Dra. Nelly sobre o centenário da Independência do Brasil (1822-1922) ao noticiário do Instituto dos então últimos nove anos: 2005 a 2013.

Os artigos que completam a primeira parte da edição são igualmente importantes:

Gago Coutinho – breve perfil biográfico, de Rui Miguel da Costa Pinto.

Pero Vaz de Caminha – Um antropólogo no século XVI, de Daniel Serrão.

“Lida dos Missionários com os sertanejos”, um poema setecentista de um missionário anônimo da Amazônia, em língua geral, por Eduardo de Almeida Navarro.

Ana Pimentel, a primeira mulher à frente de uma capitania no Brasil, de Maria Luísa de Paiva Boléo.

D. João, que a justiça seja feita, de Kenneth Light.

D. Rodrigo de Sousa Coutinho e o projeto de Império que salvou o reino, de Rodrigo Touso Dias Lopes.

A Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, do Porto, de Francisco Ribeiro da Silva.

Quatro grandes que nos deixaram, de Armando Alexandre dos Santos.

A revista pode ser consultada no próprio IHGSP. E pela internet. Gratidão, Dr. Amaral.

Crédito da capa 1 – Paço Municipal em 1628, óleo sobre tela de José Wasth Rodrigues. Acervo: Museu Paulista

VELEJANDO

A apresentação é feita pelo memorialista José Nicoletti:

Valdir Figueiredo apresenta seu quarto livro, “Morar num veleiro”, onde narra sua experiência viajando pelos mares da costa brasileira.

O autor demonstra que morar num veleiro não é coisa de rico. Os custos são poucos e a experiência enorme.

“Dezoito Mania” é o nome do seu barco e o livro foi impresso nos Estados Unidos. O autor reside em Águas de São Pedro.

TRECHO – Pessoas em solitário, casais ou casais com filhos, deixaram suas casas e apartamentos para viver no mar, nos veleiros e passaram a descobrir que, além de terem a flexibilidade de poder frequentar várias praias, podiam fazer isso nos finais de semanas.

Contato com o autor: www.dezoitomania.com.br

Crédito da capa 2 – Editor Independente (Recife, PE)

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 13 de novembro de 1994 – Edição 8857

MANCHETE – Covas está oito pontos à frente na região: 46% a 38% do adversário Francisco Rossi na corrida do segundo turno ao governo paulista.

CULTURA & LAZER – Fraldas e churrasco fazem o dia a dia do Sepultura.

Banda se apresentava no Aramaçan e, apesar do estilo ‘thrash’ (batidas rápidas), músicos assumiam levar a vida no mais tradicional ambiente familiar. Escrevia o repórter: “Nem todas as performances do guitarrista andreense Andréas Kisser são raivosas”.

Reportagem: Carlos Serrão.

EM 13 DE NOVEMBRO DE...

1904 – Por falta de frequência média legal, era suspenso o funcionamento da escola do sexo masculino do bairro do Caguassu, Município de São Bernardo. Seu professor, Fernando Preste Vieira, foi transferido para a escola da colônia de Capivari.

NOTA – Caguassu ficava a meio caminho entre os atuais municípios de Santo André e Mauá; Capivari faz parte do Distrito do Riacho Grande.

Roma, 13 - Nas eleições de hoje foram eleitos 27 candidatos ministeriais, 15 da oposição constitucional, três radicais, dois socialistas e cinco republicanos.

A vitória dos monarquistas estende-se por toda a Itália.

Os padres votaram em toda parte. Em Florença até os franciscanos concorreram às urnas.

Os jornais publicaram edições extraordinárias e comentaram o fato de os clericais terem concorrido.

1909 - Fundada, na Estação São Bernardo, hoje Santo André, a Linha de Tiro Coronel Pedroso, que viria a ser o primeiro Tiro de Guerra da região.

1954 – Inaugurada a nova sede dos metalúrgicos de São Paulo, “a maior sede sindical do País”, à Rua do Carmo, 171, no edifício de seis andares denominado “O Metalúrgico”. Categoria reunia 40 mil associados.

Instalava-se a VI Convenção de Industriais do Interior, em São João da Boa Vista.

As convenções anteriores foram realizadas na Capital, São Carlos, Campinas, Jundiaí e Ribeirão Preto.

1969 - Padre Paul-Eugène Charbonneau profere palestra no Centro Cívico de Santo André sobre orientação familiar. Educador canadense (1825-1987), com 45 livros publicados, viveu no Brasil de 1959 até falecer.

Canta Itália

Músicas, notícias e quadros voltados à velha Bota.

No “Momento Memória”, os italianos e os 80 anos da emancipação político-administrativa de São Bernardo.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

HOJE

Dia Mundial da Gentileza.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Goiás, hoje é o aniversário de Nova Aurora, Palmelo e Santa Tereza de Goiás.

E mais: Anapurus (MA), Cabo Frio (RJ), Dois Irmãos de Buriti (MS), Meruoca (CE), Mirador (PR) e Ubaíra (BA).

São Diogo de Alcalá

13 de novembro

(Espanha 1400 - 1463). Franciscano. Foi missionário nas Ilhas Canárias. Cuidou de enfermos em Roma. Trabalhou de porteiro e na cozinha de vários conventos em seu próprio país.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)