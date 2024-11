Luciano Huck paralisa gravação do Domingão ao receber ligação de Joaquim: Filho a gente atende

Luciano Huck protagonizou um momento inusitado no Domingão do último dia 10. Enquanto gravava Quem Quer Ser um Milionário?, o apresentador recebeu uma ligação do filho Joaquim, seu primogênito, fruto do casamento com Angélica.

- O meu filho tá ligando. Eu atendo no ar? Vocês querem que eu atenda?

Ao atender a chamada no viva voz, foi possível ouvir o jovem dizer:

- Oi pai. Você tá no Projac?

Logo depois, Luciano responde:

- Tá todo mundo te ouvindo, manda um beijo pra todo mundo, Joaquim. Um beijo, filho, te amo, até já.

Ao responder para o pai que estava tudo bem, Luciano desligou e explicou para plateia que seu celular fica no silencioso, e só toca ao receber ligações de Angélica e dos filhos Joaquim, Benício e Eva.

- Filho a gente atende quando liga, né?, explicou ele.