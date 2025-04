Choro, flerte e desabafo... Confira tudo que rolou na madrugada do BBB25 após formação do paredão

A emoção tomou conta da casa mais vigiada do Brasil na noite da última sexta-feira, dia 4, após uma nova formação do paredão. Dessa vez, Maike, Daniele Hypolito e João Pedro estão disputando a preferência do público.

Após o 13º paredão ser formado, Delma se emocionou, abraçou a ex-ginasta e acabou caindo no choro já que teve escolher em consenso com Maike uma pessoa para indicar à berlinda:

- Vai ser pior daqui para frente, lamentou a sogra de Guilherme.

Enquanto isso no Quarto Nordeste, Renata, Maike e João Pedro se mostraram confiantes com o resultado:

- Vai dar certo, declarou o emparedado.

- Só tem essa opção, porque errado já está dando, respondeu a cearense.

Após mostrar que estavam confiantes, João Pedro e João Gabriel acabaram se emocionando com a possibilidade de se separarem no próximo domingo, dia 6:

- Se eu sair, eu vou sair de cabeça erguida, afirmou o emparedado.

E nem só de paredão e planos para o jogo vivem os brothers! No jardim, Maike e Renata flertaram e a cearense fez uma promessa:

- Nem sabe se você vai querer quando sair daqui. Como é que vai ser a sua vida, disse Renata aos risos.

- E tu não vai querer?, quis saber o emparedado.

- Se você voltar eu respondo, respondeu.

Já no quarto do Líder, Vitória Strada analisou o atual momento do jogo após o clima tenso que dominou a casa.

- Muito louco que a gente pode estar numa situação boa, de estar como Líder, mas, parece que hoje eu não consegui relaxar nem um pouco, disse a atriz.

E aí, quem você que irá deixar a competição?